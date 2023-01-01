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Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом
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Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл...
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Видео с текстом от AXEL RUDI PELL
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Видео с выступления FEAR FACTORY
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Дэтующие бабушки предпочитают холодный!
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Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH
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Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году
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Новое видео METALLICA
75
MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH
62
Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом
20
Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл...
20
Видео с текстом от AXEL RUDI PELL
18
все новости группы
Ihsahn
Норвегия
Black Metal
Progressive Metal
http://www.ihsahn.com
Myspace:
http://www.myspace.com/ihsahnmusic
Facebook:
http://www.facebook.com/ihsahnmusic
5 мар 2023
:
Вокалист KATATONIA в кавер-версии KENT от IHSAHN
23 янв 2023
:
Новая песня IHSAHN
28 мар 2022
:
IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлистов»
22 мар 2021
:
IHSAHN целиком исполнит материал из новых ЕР
29 авг 2020
:
Новое видео IHSAHN
28 июл 2020
:
IHSAHN заметил сходство в оформлении своего ЕР и альбома Тейлор Свифт
17 июл 2020
:
Новое видео IHSAHN
24 мар 2020
:
IHSAHN: «Я рос на IRON MAIDEN»
2 мар 2020
:
IHSAHN о возвращении к корням на своём новом сольном релизе
13 дек 2019
:
Новое видео IHSAHN
29 ноя 2019
:
IHSAHN выпустит ЕР зимой
7 фев 2019
:
Фронтмен EMPEROR похвалил GHOST: «Они производят впечатление»
22 ноя 2018
:
IHSAHN хвалит Канье Уэста за смелость
28 окт 2018
:
Новое видео IHSAHN
8 авг 2018
:
IHSAHN о ранних годах норвежского блэка
9 май 2018
:
IHSAHN исполняет EMPEROR
20 апр 2018
:
Видео IHSAHN с Wacken Open Air 2016
19 апр 2018
:
Новая песня IHSAHN
13 мар 2018
:
IHSAHN: «Экстремальный металл больше не создаёт ощущения чего-то опасного»
23 фев 2018
:
Новое видео IHSAHN
16 фев 2018
:
Новый альбом IHSAHN выйдет в мае
13 июн 2017
:
IHSAHN начнет запись летом
23 апр 2016
:
IHSAHN не одобряет выпуск новых альбомов "на конвеере"
18 апр 2016
:
IHSAHN сотрудничает с ARISTIDES INSTRUMENTS
4 апр 2016
:
IHSAHN не видит смысла выпускать новый альбом EMPEROR
20 мар 2016
:
IHSAHN сам не слушает блек-металл
18 мар 2016
:
Новая песня IHSAHN
17 фев 2016
:
Выход нового альбома IHSAHN'а отложен
20 дек 2015
:
Видео с текстом от IHSAHN
23 окт 2015
:
IHSAHN завершил работу над альбомом
12 авг 2015
:
IHSAHN исполнил новую песню
13 июл 2015
:
Новый альбом IHSAHN'а выйдет в начале 2016 года
11 окт 2013
:
Новая песня IHSAHN
8 окт 2013
:
Видео с текстом от IHSAHN
11 сен 2013
:
Новая песня IHSAHN
26 авг 2013
:
Новый альбом IHSAHN выйдет в октябре
12 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления IHSAHN
18 июл 2013
:
Аудиозапись выступления IHSAHN
28 июн 2013
:
IHSAHN завершил работу над альбомом
31 окт 2012
:
Дебютный альбома IHSAHN выйдет на виниле
18 июн 2012
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Новый альбом IHSAHN доступен для прослушивания
30 май 2012
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Новая песня IHSAHN
5 апр 2012
:
IHSAHN выпустит новую работу в июне
27 янв 2012
:
IHSAHN о сотрудничестве с JEFF'ом LOOMIS'ом
6 дек 2011
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Видео полного концерта IHSAHN
13 апр 2011
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IHSAHN заменят ARCTURUS на фестивале PROGPOWER USA XII
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Вокалист KATATONIA в кавер-версии KENT от IHSAHN
"Dom Andra" ft. Jonas Renkse, новая песня IHSAHN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Fascination Street Sessions, выход которого запланирован на 24 марта на Candlelight Records:
"The Observer" (Feat. Øystein H. Aadland)
"Contorted Monuments"
"Dom Andrea" (Kent cover, feat. Jonas Renske of Katatonia)
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Сообщений нет