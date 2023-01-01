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Вокалист KATATONIA в кавер-версии KENT от IHSAHN



"Dom Andra" ft. Jonas Renkse, новая песня IHSAHN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Fascination Street Sessions, выход которого запланирован на 24 марта на Candlelight Records:



"The Observer" (Feat. Øystein H. Aadland)

"Contorted Monuments"

"Dom Andrea" (Kent cover, feat. Jonas Renske of Katatonia)







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