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*Новое видео METALLICA 75
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
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Ihsahn

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5 мар 2023 : 		 Вокалист KATATONIA в кавер-версии KENT от IHSAHN

23 янв 2023 : 		 Новая песня IHSAHN

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22 мар 2021 : 		 IHSAHN целиком исполнит материал из новых ЕР

29 авг 2020 : 		 Новое видео IHSAHN

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17 июл 2020 : 		 Новое видео IHSAHN

24 мар 2020 : 		 IHSAHN: «Я рос на IRON MAIDEN»

2 мар 2020 : 		 IHSAHN о возвращении к корням на своём новом сольном релизе

13 дек 2019 : 		 Новое видео IHSAHN

29 ноя 2019 : 		 IHSAHN выпустит ЕР зимой

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22 ноя 2018 : 		 IHSAHN хвалит Канье Уэста за смелость

28 окт 2018 : 		 Новое видео IHSAHN

8 авг 2018 : 		 IHSAHN о ранних годах норвежского блэка

9 май 2018 : 		 IHSAHN исполняет EMPEROR

20 апр 2018 : 		 Видео IHSAHN с Wacken Open Air 2016

19 апр 2018 : 		 Новая песня IHSAHN

13 мар 2018 : 		 IHSAHN: «Экстремальный металл больше не создаёт ощущения чего-то опасного»

23 фев 2018 : 		 Новое видео IHSAHN

16 фев 2018 : 		 Новый альбом IHSAHN выйдет в мае

13 июн 2017 : 		 IHSAHN начнет запись летом

23 апр 2016 : 		 IHSAHN не одобряет выпуск новых альбомов "на конвеере"

18 апр 2016 : 		 IHSAHN сотрудничает с ARISTIDES INSTRUMENTS

4 апр 2016 : 		 IHSAHN не видит смысла выпускать новый альбом EMPEROR

20 мар 2016 : 		 IHSAHN сам не слушает блек-металл
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Вокалист KATATONIA в кавер-версии KENT от IHSAHN



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"Dom Andra" ft. Jonas Renkse, новая песня IHSAHN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Fascination Street Sessions, выход которого запланирован на 24 марта на Candlelight Records:

"The Observer" (Feat. Øystein H. Aadland)
"Contorted Monuments"
"Dom Andrea" (Kent cover, feat. Jonas Renske of Katatonia)

IHSAHN Shares Cover Of KENT's "Dom Andra" Feat. KATATONIA's JONAS RENSKE; Music Video




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