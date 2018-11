сегодня



Новая песня лидера THE FLOWER KINGS



Roine Stolt, известный как гитарист, вокалист, автор песен и лидер The Flower Kings, Transatlantic, Agents Of Mercy, Kaipa DC, а также по работе с Jon'ом Anderson'ом и новой группой The Sea Within, выпустил новый альбом "Manifest Of An Alchemist", фрагмент из которого, композиция "High Road", доступна для прослушивания.



Трек-лист:



"Rainsong"

"Lost America"

"Ze Pawns"

"High Road"

"Rio Grande"

"Next To A Hurricane"

"The Alchemist"

"Baby Angels"

"Six Thirty Wake-Up"

"The Spell Of Money"















просмотров: 237