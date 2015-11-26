Новая песня лидера THE FLOWER KINGS

Roine Stolt, известный как гитарист, вокалист, автор песен и лидер The Flower Kings, Transatlantic, Agents Of Mercy, Kaipa DC, а также по работе с Jon'ом Anderson'ом и новой группой The Sea Within, выпустил новый альбом "Manifest Of An Alchemist", фрагмент из которого, композиция "High Road", доступна для прослушивания.
Трек-лист:
"Rainsong"
"Lost America"
"Ze Pawns"
"High Road"
"Rio Grande"
"Next To A Hurricane"
"The Alchemist"
"Baby Angels"
"Six Thirty Wake-Up"
"The Spell Of Money"
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