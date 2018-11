сегодня



Рассказ об издании сольного альбома лидера THE FLOWER KING



Видео, рассказывающее об издании сольного альбом лидер THE FLOWER KING Roine Stolt'a, доступно ниже.



Трек-лист:



"Rainsong"

"Lost America"

"Ze Pawns"

"High Road"

"Rio Grande"

"Next To A Hurricane"

"The Alchemist"

"Baby Angels"

"Six Thirty Wake-Up"

"The Spell Of Money"

















