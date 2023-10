сегодня



Новое видео THE FLOWER KINGS



"Day For Peace", новое видео группы THE FLOWER KINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Look At You Now, выпущенного восьмого сентября в следующих вариантах:



- Ltd. CD 6-Panel Digipak

- Ltd. Gatefold Black 2LP 180g Vinyl

- Ltd. Gatefold Transp. Orange/Black Marbled 2LP 180g Vinyl – Limited to only 500 copies

- Ltd. Gatefold Transp. Blue 2LP 180g Vinyl – Limited to only 300 copies

- Ltd. Gatefold Transp. Sunflower Yellow 2LP 180g Vinyl – Limited to only 300 copies

- Digital Album



Трек-лист:



"Beginner's Eyes"

"The Dream"

"Hollow Man"

"Dr. Ribedeaux"

"Mother Earth"

"The Queen"

"The Light in Your Eyes"

"Seasons End"

"Scars"

"Stronghold"

"Father Sky"

"Day For Peace"

"Look At You Now" http://www.flowerkings.se







+0 -0



просмотров: 169