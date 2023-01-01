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The Flower Kings

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Новое видео THE FLOWER KINGS



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"Day For Peace", новое видео группы THE FLOWER KINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Look At You Now, выпущенного восьмого сентября в следующих вариантах:

- Ltd. CD 6-Panel Digipak
- Ltd. Gatefold Black 2LP 180g Vinyl
- Ltd. Gatefold Transp. Orange/Black Marbled 2LP 180g Vinyl – Limited to only 500 copies
- Ltd. Gatefold Transp. Blue 2LP 180g Vinyl – Limited to only 300 copies
- Ltd. Gatefold Transp. Sunflower Yellow 2LP 180g Vinyl – Limited to only 300 copies
- Digital Album

Трек-лист:

"Beginner's Eyes"
"The Dream"
"Hollow Man"
"Dr. Ribedeaux"
"Mother Earth"
"The Queen"
"The Light in Your Eyes"
"Seasons End"
"Scars"
"Stronghold"
"Father Sky"
"Day For Peace"
"Look At You Now"




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