Новое видео THE FLOWER KINGS



"A Million Stars", новое видео группы THE FLOWER KINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома By Royal Decree, выходящего четвертого марта на InsideOut Music.



Трек-лист:



Disc 1

"The Great Pretender"

"World Gone Crazy"

"Blinded"

"A Million Stars"

"The Soldier"

"The Darkness In You"

"We Can Make It Work"

"Peacock On Parade"

"Revolution"



Disc 2

"Time The Great Healer"

"Letter"

"Evolution"

"Silent Ways"

"Moth"

"The Big Funk"

"Open Your Heart"

"Shrine"

"Funeral Pyres"







