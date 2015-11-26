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The Flower Kings

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23 ноя 2021 : 		 Новый альбом THE FLOWER KINGS выйдет весной

19 фев 2021 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

13 янв 2021 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

17 окт 2020 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

27 сен 2020 : 		 Новая песня THE FLOWER KINGS

12 сен 2020 : 		 Видео с текстом от THE FLOWER KINGS

3 сен 2020 : 		 Новый альбом THE FLOWER KINGS выйдет осенью

13 фев 2020 : 		 Обучающее видео от THE FLOWER KINGS

5 ноя 2019 : 		 Новая песня THE FLOWER KINGS

17 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома THE FLOWER KINGS

17 сен 2019 : 		 Новая песня THE FLOWER KINGS

23 авг 2019 : 		 Новый альбом THE FLOWER KINGS выйдет осенью

30 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании сольного альбома лидера THE FLOWER KING

26 ноя 2018 : 		 Новая песня лидера THE FLOWER KINGS

20 мар 2018 : 		 Вышел новый бокс-сет THE FLOWER KINGS

17 окт 2013 : 		 Видео с текстом от THE FLOWER KINGS

16 сен 2013 : 		 Новый альбом THE FLOWER KINGS выйдет в октябре

9 июн 2012 : 		 Фрагменты нового трека THE FLOWER KINGS

16 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома THE FLOWER KINGS

13 апр 2012 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома THE FLOWER KINGS

9 фев 2012 : 		 Возвращение THE FLOWER KINGS

19 авг 2010 : 		 Сольный альбом вокалиста THE FLOWER KINGS выйдет в сентябре

27 ноя 2008 : 		 The Flower Kings в Москве
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|||| сегодня

Новый альбом THE FLOWER KINGS выйдет весной



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THE FLOWER KINGS объявили о том, что новая работа, записанная при участии Michael Stolt'a, получила название "By Royal Decree" и будет выпущена четвертого марта.



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