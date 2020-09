сегодня



Новая песня THE FLOWER KINGS



Тридцатого октября THE FLOWER KINGS выпустят новый двойной альбом, получивший название Islands, на InsideOutMusic. Он будет доступен на тройном виниле и двойном CD в виде бокс-сета, на виниле в разворотном конверте, лимитированном диджипаке и в цифровом варианте:



Disc One

"Racing With Blinders On"

"From The Ground"

"Black Swan"

"Morning News"

"Broken"

"Goodbye Outrage"

"Journeyman"

"Tangerine"

"Solaris"

"Heart Of The Valley"

"Man In A Two Peace Suit"



Disc Two

"All I Need Is Love"

"A New Species"

"Northern Lights"

"Hidden Angles"

"Serpentine"

"Looking For Answers"

"Telescope"

"Fool’s Gold"

"Between Hope & Fear"

"Islands"



Видео на "From The Ground" доступно ниже.







