Новое видео THE FLOWER KINGS



"Beginner's Eyes", новое видео группы THE FLOWER KINGS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Look At You Now, выходящего восьмого сентября в следующих вариантах:



- Ltd. CD 6-Panel Digipak

- Ltd. Gatefold Black 2LP 180g Vinyl

- Ltd. Gatefold Transp. Orange/Black Marbled 2LP 180g Vinyl – Limited to only 500 copies

- Ltd. Gatefold Transp. Blue 2LP 180g Vinyl – Limited to only 300 copies

- Ltd. Gatefold Transp. Sunflower Yellow 2LP 180g Vinyl – Limited to only 300 copies

- Digital Album



Трек-лист:



"Beginner's Eyes"

"The Dream"

"Hollow Man"

"Dr. Ribedeaux"

"Mother Earth"

"The Queen"

"The Light in Your Eyes"

"Seasons End"

"Scars"

"Stronghold"

"Father Sky"

"Day For Peace"

"Look At You Now"







