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*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 27
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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The Flower Kings

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25 фев 2024 : 		 Обучающее видео от THE FLOWER KINGS

12 окт 2023 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

12 сен 2023 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

10 авг 2023 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

9 июл 2023 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

26 июн 2023 : 		 Новое переиздание THE FLOWER KINGS

18 фев 2022 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

1 фев 2022 : 		 Демонстрационное видео от THE FLOWER KINGS

19 янв 2022 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

15 дек 2021 : 		 Новая песня THE FLOWER KINGS

23 ноя 2021 : 		 Новый альбом THE FLOWER KINGS выйдет весной

19 фев 2021 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

13 янв 2021 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

17 окт 2020 : 		 Новое видео THE FLOWER KINGS

27 сен 2020 : 		 Новая песня THE FLOWER KINGS

12 сен 2020 : 		 Видео с текстом от THE FLOWER KINGS

3 сен 2020 : 		 Новый альбом THE FLOWER KINGS выйдет осенью

13 фев 2020 : 		 Обучающее видео от THE FLOWER KINGS

5 ноя 2019 : 		 Новая песня THE FLOWER KINGS

17 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома THE FLOWER KINGS

17 сен 2019 : 		 Новая песня THE FLOWER KINGS

23 авг 2019 : 		 Новый альбом THE FLOWER KINGS выйдет осенью

30 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании сольного альбома лидера THE FLOWER KING

26 ноя 2018 : 		 Новая песня лидера THE FLOWER KINGS

20 мар 2018 : 		 Вышел новый бокс-сет THE FLOWER KINGS

17 окт 2013 : 		 Видео с текстом от THE FLOWER KINGS
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|||| сегодня

Обучающее видео от THE FLOWER KINGS



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THE FLOWER KINGS опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение "Beginner's Eyes".

THE FLOWER KINGS Share Drum Playthrough Video For "Beginner's Eyes"




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