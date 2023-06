26 июн 2023



Новое переиздание THE FLOWER KINGS



THE FLOWER KINGS выпустили переиздание альбома The Sum Of No Evil, которое доступно в диджипаке, на двойном виниле с CD и в цифровом варианте. Детали переизданий этого альбома и других релизов группы доступны здесь.







