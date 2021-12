15 дек 2021



Новая песня THE FLOWER KINGS



'The Great Pretender', новая песня THE FLOWER KINGS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома By Royal Decree, выход которого намечен на четвертое марта. http://www.flowerkings.se







