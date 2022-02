сегодня



Демонстрационное видео от THE FLOWER KINGS



THE FLOWER KINGS опубликовали видео, в котором барабанщик группы, Mirkko DeMaio, демонстрирует исполнение композиции "The Great Pretender", которая будет включена в выходящий четвёртого марта альбом "Royal Decree".



Трек-лист:



Disc 1

"The Great Pretender"

"World Gone Crazy"

"Blinded"

"A Million Stars"

"The Soldier"

"The Darkness In You"

"We Can Make It Work"

"Peacock On Parade"

"Revolution"





Disc 2

"Time The Great Healer"

"Letter"

"Evolution"

"Silent Ways"

"Moth"

"The Big Funk"

"Open Your Heart"

"Shrine"

"Funeral Pyres"







