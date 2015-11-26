Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 126
*На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене... 42
*У EXODUS целая обойма риффов и песен 35
*RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре 28
*IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPL... 24
[= ||| все новости группы



*

Hatebreed

*



29 ноя 2018 : 		 HATEBREED едут в юбилейный тур

22 июн 2017 : 		 Новое видео HATEBREED

9 сен 2016 : 		 Вокалист HATEBREED: «Я был готов порвать за METALLICA»

19 май 2016 : 		 Новое видео HATEBREED

9 май 2016 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

8 май 2016 : 		 HATEBREED исполнили новую песню

25 апр 2016 : 		 Новое видео HATEBREED

9 апр 2016 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

23 мар 2016 : 		 Семплы новых песен HATEBREED

10 мар 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATEBREED

7 мар 2016 : 		 Бывший барабанщик HATEBREED признан виновным

13 янв 2016 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет весной

2 дек 2015 : 		 HATEBREED на NUCLEAR BLAST

17 ноя 2014 : 		 Фронтмен HATEBREED JAMEY JASTA: «Женщины тянутся к металлу»

24 сен 2013 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

17 сен 2013 : 		 HATEBREED исполнили классику MISFITS

20 май 2013 : 		 Новое видео HATEBREED

22 фев 2013 : 		 Гитарист HATEBREED: 'Мы универсальная группа, как MOTÖRHEAD'

25 янв 2013 : 		 Новый альбом HATEBREED доступен для прослушивания

23 янв 2013 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

17 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

8 янв 2013 : 		 Новое видео HATEBREED

28 дек 2012 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

10 дек 2012 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

20 ноя 2012 : 		 Трек-лист нового альбома HATEBREED

15 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

5 ноя 2012 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет в январе

14 окт 2012 : 		 HATEBREED на Nuclear Blast Records

12 окт 2012 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к HATEBREED

30 сен 2012 : 		 Видео с выступления HATEBREED

| - |
|||| сегодня

HATEBREED едут в юбилейный тур



*
zoom
*
* *
HATEBREED объявили планы о юбилейном туре, который приурочен к двадцатипятилетию творческой деятельности коллектива. В первой части в качестве гостей будут принимать участие OBITUARY и CRO-MAGS, а дополнит состав TERROR и FIT FOR AN AUTOPSY — старт тура намечен на апрель.

«Я не могу поверить, что прошло уже 25 лет» — говорит фронтмен HATEBREED Jamey Jasta. Мы рады представить этот серьезный тур с рядом наших любимых групп. Каждая из них в этом проекте может считаться хедлайнером в своем собственном стиле. Шоу будут проходить в рамках минифестиваля с командами, даже ранние из которых вы не захотите пропускать. Да стартует угар в пите!»


«С нетерпением жду 25-летия HATEBREED, отмечаемого не только друзьями, но и парой групп, которые оказали на нас такое влияние, что мы записали их песни на 'For The Lions'. Приходите отпраздновать весь каталог наших записей!» — добавил гитарист HATEBREED Frank Novinec.

«Мы очень рады, что HATEBREED пригласили нас в этот тур и невероятно польщены тем, что стали частью этого удивительного состава. С нетерпением жду каждого вечера, когда мы будем зависать с ними и представлять наш южно-болотный металл. Должно быть офигеть не встать!» — замечает барабанщик OBITUARY, Donald Tardy.

Mar. 07 - San Diego, CA - House of Blues*

Apr. 04 - Philadelphia, PA - Franklin Music Hall**

Apr. 05 - Worcester, MA - The Palladium

Apr. 06 - Clifton Park, NY - Upstate Concert Hall

Apr. 08 - Toronto, ON - Danforth Music Hall

Apr. 09 - Ft. Wayne, IN - Piere's

Apr. 10 - Detroit, MI - Harpos Concert Theatre

Apr. 11 - Chicago, IL - Concord Music Hall

Apr. 12 - Pittsburgh, PA - Stage AE

Apr. 13 - Cincinnati, OH - Bogarts ^

Apr. 15 - Tampa, FL - The Ritz Ybor

Apr. 16 - Atlanta, GA - The Masquerade

Apr. 17 - Charlotte, NC - The Underground

Apr. 18 - Silver Spring, MD - The Fillmore Silver Spring

Apr. 19 - New York, NY - PlayStation Theater

Apr. 20 - New Haven, CT - College Street Music Hall

* With BLEEDING THROUGH, ASESINO, STRIFE

** Featuring MUNICIPAL WASTE (No OBITUARY)

^ No OBITUARY



HATEBREED Announces 25th-Anniversary Tour For Spring 2019




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 147

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Týr Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом