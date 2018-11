сегодня



HATEBREED едут в юбилейный тур



HATEBREED объявили планы о юбилейном туре, который приурочен к двадцатипятилетию творческой деятельности коллектива. В первой части в качестве гостей будут принимать участие OBITUARY и CRO-MAGS, а дополнит состав TERROR и FIT FOR AN AUTOPSY — старт тура намечен на апрель.



«Я не могу поверить, что прошло уже 25 лет» — говорит фронтмен HATEBREED Jamey Jasta. Мы рады представить этот серьезный тур с рядом наших любимых групп. Каждая из них в этом проекте может считаться хедлайнером в своем собственном стиле. Шоу будут проходить в рамках минифестиваля с командами, даже ранние из которых вы не захотите пропускать. Да стартует угар в пите!»





«С нетерпением жду 25-летия HATEBREED, отмечаемого не только друзьями, но и парой групп, которые оказали на нас такое влияние, что мы записали их песни на 'For The Lions'. Приходите отпраздновать весь каталог наших записей!» — добавил гитарист HATEBREED Frank Novinec.



«Мы очень рады, что HATEBREED пригласили нас в этот тур и невероятно польщены тем, что стали частью этого удивительного состава. С нетерпением жду каждого вечера, когда мы будем зависать с ними и представлять наш южно-болотный металл. Должно быть офигеть не встать!» — замечает барабанщик OBITUARY, Donald Tardy.



Mar. 07 - San Diego, CA - House of Blues*



Apr. 04 - Philadelphia, PA - Franklin Music Hall**



Apr. 05 - Worcester, MA - The Palladium



Apr. 06 - Clifton Park, NY - Upstate Concert Hall



Apr. 08 - Toronto, ON - Danforth Music Hall



Apr. 09 - Ft. Wayne, IN - Piere's



Apr. 10 - Detroit, MI - Harpos Concert Theatre



Apr. 11 - Chicago, IL - Concord Music Hall



Apr. 12 - Pittsburgh, PA - Stage AE



Apr. 13 - Cincinnati, OH - Bogarts ^



Apr. 15 - Tampa, FL - The Ritz Ybor



Apr. 16 - Atlanta, GA - The Masquerade



Apr. 17 - Charlotte, NC - The Underground



Apr. 18 - Silver Spring, MD - The Fillmore Silver Spring



Apr. 19 - New York, NY - PlayStation Theater



Apr. 20 - New Haven, CT - College Street Music Hall



* With BLEEDING THROUGH, ASESINO, STRIFE



** Featuring MUNICIPAL WASTE (No OBITUARY)



^ No OBITUARY















