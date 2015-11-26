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Hatebreed

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23 окт 2020 : 		 Новое видео HATEBREED

5 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

1 окт 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

10 сен 2020 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Гитарист HATEBREED: «Альбом готов, но когда он выйдет...»

26 мар 2020 : 		 Выпуск нового альбома HATEBREED отложен из-за коронавируса

17 фев 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

20 дек 2019 : 		 HATEBREED выпустят альбом весной

29 ноя 2018 : 		 HATEBREED едут в юбилейный тур

22 июн 2017 : 		 Новое видео HATEBREED

9 сен 2016 : 		 Вокалист HATEBREED: «Я был готов порвать за METALLICA»

19 май 2016 : 		 Новое видео HATEBREED

9 май 2016 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

8 май 2016 : 		 HATEBREED исполнили новую песню

25 апр 2016 : 		 Новое видео HATEBREED

9 апр 2016 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

23 мар 2016 : 		 Семплы новых песен HATEBREED

10 мар 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATEBREED

7 мар 2016 : 		 Бывший барабанщик HATEBREED признан виновным

13 янв 2016 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет весной

2 дек 2015 : 		 HATEBREED на NUCLEAR BLAST

17 ноя 2014 : 		 Фронтмен HATEBREED JAMEY JASTA: «Женщины тянутся к металлу»

24 сен 2013 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

17 сен 2013 : 		 HATEBREED исполнили классику MISFITS

20 май 2013 : 		 Новое видео HATEBREED

22 фев 2013 : 		 Гитарист HATEBREED: 'Мы универсальная группа, как MOTÖRHEAD'
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|||| 23 окт 2020

Новое видео HATEBREED



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"Instinctive (Slaughterlust)", новое видео группы HATEBREED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Weight Of The False Self", выход которого намечен на 27 ноября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Instinctive (Slaughterlust)

02. Let Them All Rot

03. Set It Right (Start With Yourself)

04. Weight Of The False Self

05. Cling To Life

06. A Stroke Of Red

07. Dig Your Way Out

08. This I Earned

09. Wings Of The Vulture

10. The Herd Will Scatter

11. From Gold To Gray

12. Invoking Dominance

HATEBREED Drops Music Video For 'Instinctive (Slaughterlust)'











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