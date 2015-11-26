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HATEBREED представят новое пиво



HATEBREED сообщили о том, что вновь объединяются с Witchdoctor Brewing Company и Half Time Beverage и в скором времени представят два новых пива — 'Perseverance Pale Ale' и 'Live For This Lager'.







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