19 апр 2022



Профессиональное видео с выступления HATEBREED



Профессиональное видео с выступления HATEBREED, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"To The Threshold"

"A.D."

"Something's Off"

"Everyone Bleeds Now"

"In Ashes They Shall Reap"

"As Diehard As They Come"

"Live For This"

"Destroy Everything"

"Last Breath"

"Driven By Suffering"

"This Is Now"

"Doomsayer "

"Defeatist"

"Perseverance"

"Smash Your Enemies"

"Seven Enemies"

"Proven"

"Looking Down The Barrel Of Today"

"Honour Never Dies"

"Empty Promises"

"I Will Be Heard"







+1 -0



просмотров: 134