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Hatebreed

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6 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

23 окт 2020 : 		 Новое видео HATEBREED

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20 дек 2019 : 		 HATEBREED выпустят альбом весной

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19 май 2016 : 		 Новое видео HATEBREED

9 май 2016 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

8 май 2016 : 		 HATEBREED исполнили новую песню

25 апр 2016 : 		 Новое видео HATEBREED

9 апр 2016 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

23 мар 2016 : 		 Семплы новых песен HATEBREED

10 мар 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATEBREED

7 мар 2016 : 		 Бывший барабанщик HATEBREED признан виновным

13 янв 2016 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет весной

2 дек 2015 : 		 HATEBREED на NUCLEAR BLAST

17 ноя 2014 : 		 Фронтмен HATEBREED JAMEY JASTA: «Женщины тянутся к металлу»

24 сен 2013 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

17 сен 2013 : 		 HATEBREED исполнили классику MISFITS
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Вокалист HATEBREED — о концертах после пандемии



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В рамках недавней беседы с Forbes вокалист HATEBREED Jamey Jasta ответил на вопрос, какими он видит концерты после пандемии:

«Я надеюсь и думаю, что это будет здорово. Я из тех, для кого стакан наполовину полон, и всё и правда напоминает мне о ранних временах. Как было в прошлом, если вы вспомните тур SLIPKNOT, от которого все хардкорные группы воротили нос, а мы поехали, мы играли каждый вечер, и буквально каждый раз мы подходили в ограждениям, а там были дети, и каждый из них говорил: "Это мой первый концерт". Каждый ребёнок. И можно было видеть машины родителей, которые подвозили своих детей, и они просто жаждали музыки.

Я замечаю даже по своим социальным сетям новое поколение. Был парнишка лет 14, сейчас ему пятнадцать, и когда пандемия закончится, он побежит на концерты, роняя... И мы для него не будем группой, которая уже 25 лет на сцене, мы будем в новинку. Я буквально вижу это в своих социальных сетях каждый день. И я должен сказать, что когда я делал последнюю пластинку JASTA ["The Lost Chapters"], на которой были Matt из TRIVIUM, George из CANNIBAL CORPSE, и надо было видеть, сколько людей просто понятия не имели, кто я такой и понятия не имели, как долго я был в теме и как много записей я сделал с HATEBREED, — это было похоже на то, что я как будто вернулся в прошлое и начал всё с нуля.

Всегда что-то будет для кого-то новым. И потому что я сделал эти две пластинки JASTA в 2017 и 2018 годах, я сделал всё это собственными силами и предложил парням: "Эй, давайте сделаем все предзаказы на эту новую пластинку HATEBREED полностью своими силами. Давайте просто будем вести себя так, как в те времена, когда я сам собирал семидюймовки, ходил на почту и отправлял их по всему миру. Давай сделаем это сейчас". И я думаю, что это поможет вам понять не только то, как много работы уходит на всё это, но и то, на какое огромное количество людей это влияет. И сейчас у нас невероятное количество предварительных заказов, будет большая работа. Мы будем подписывать пластинки дни за днями, но это здорово — иметь реальную связь и знать, что кто-то впервые нас услышит!»

HATEBREED











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