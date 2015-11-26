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Hatebreed

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17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

27 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

25 ноя 2020 : 		 Вокалист HATEBREED — о концертах после пандемии

6 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

23 окт 2020 : 		 Новое видео HATEBREED

5 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

1 окт 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

10 сен 2020 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Гитарист HATEBREED: «Альбом готов, но когда он выйдет...»

26 мар 2020 : 		 Выпуск нового альбома HATEBREED отложен из-за коронавируса

17 фев 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

20 дек 2019 : 		 HATEBREED выпустят альбом весной

29 ноя 2018 : 		 HATEBREED едут в юбилейный тур

22 июн 2017 : 		 Новое видео HATEBREED

9 сен 2016 : 		 Вокалист HATEBREED: «Я был готов порвать за METALLICA»

19 май 2016 : 		 Новое видео HATEBREED

9 май 2016 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

8 май 2016 : 		 HATEBREED исполнили новую песню

25 апр 2016 : 		 Новое видео HATEBREED

9 апр 2016 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

23 мар 2016 : 		 Семплы новых песен HATEBREED

10 мар 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATEBREED

7 мар 2016 : 		 Бывший барабанщик HATEBREED признан виновным

13 янв 2016 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет весной

2 дек 2015 : 		 HATEBREED на NUCLEAR BLAST
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Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER



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BODYSNATCHER представили собственное прочтение композиции HATEBREED “Smash Your Enemies”.

BODYSNATCHER Unleashes Cover Of HATEBREED Classic вЂњSmash Your EnemiesвЂќ (Visualizer); Track Appears On Limited Edition Break The Cycle 7"



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