HATEBREED заменят IN FLAMES



HATEBREED заменят IN FLAMES в "The Metal Tour Of The Year" вместе с MEGADETH и LAMB OF GOD и TRIVIUM.



IN FLAMES опубликовали следующее сообщение:



«В свете продолжающейся пандемии COVID-19 нам пришлось принять трудное решение не участвовать в "The Metal Tour Of The Year". Мы с нетерпением ждали возможности сыграть для всех вас, и нам было невероятно трудно сделать этот выбор.



Спасибо за понимание и поддержку, пока мы все переживаем это беспрецедентное время. У нас есть много планов на 2022 год, о которых мы расскажем в ближайшее время. Оставайтесь в безопасности, и мы скоро снова увидим вас в турне!»







