1 окт 2020



Новая песня HATEBREED



"Weight Of The False Self", новая песня группы HATEBREED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Weight Of The False Self", выход которого намечен на 27 ноября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Instinctive (Slaughterlust)



02. Let Them All Rot



03. Set It Right (Start With Yourself)



04. Weight Of The False Self



05. Cling To Life



06. A Stroke Of Red



07. Dig Your Way Out



08. This I Earned



09. Wings Of The Vulture



10. The Herd Will Scatter



11. From Gold To Gray



12. Invoking Dominance



















