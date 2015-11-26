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Видео с текстом от HATEBREED



"Cling To Life", видео с текстом от группы HATEBREED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Weight Of The False Self", выход которого состоялся 27 ноября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Instinctive (Slaughterlust)



02. Let Them All Rot



03. Set It Right (Start With Yourself)



04. Weight Of The False Self



05. Cling To Life



06. A Stroke Of Red



07. Dig Your Way Out



08. This I Earned



09. Wings Of The Vulture



10. The Herd Will Scatter



11. From Gold To Gray



12. Invoking Dominance







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