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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 65
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 13
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
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Hatebreed

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10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES

17 апр 2021 : 		 Кавер-версия HATEBREED от BODYSNATCHER

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

27 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

25 ноя 2020 : 		 Вокалист HATEBREED — о концертах после пандемии

6 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

23 окт 2020 : 		 Новое видео HATEBREED

5 окт 2020 : 		 Трейлер нового альбома HATEBREED

1 окт 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

10 сен 2020 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Гитарист HATEBREED: «Альбом готов, но когда он выйдет...»

26 мар 2020 : 		 Выпуск нового альбома HATEBREED отложен из-за коронавируса

17 фев 2020 : 		 Новая песня HATEBREED

20 дек 2019 : 		 HATEBREED выпустят альбом весной

29 ноя 2018 : 		 HATEBREED едут в юбилейный тур

22 июн 2017 : 		 Новое видео HATEBREED

9 сен 2016 : 		 Вокалист HATEBREED: «Я был готов порвать за METALLICA»

19 май 2016 : 		 Новое видео HATEBREED

9 май 2016 : 		 Видео с текстом от HATEBREED

8 май 2016 : 		 HATEBREED исполнили новую песню

25 апр 2016 : 		 Новое видео HATEBREED

9 апр 2016 : 		 Видео с текстом от HATEBREED
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HATEBREED исполняют EXODUS



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HATEBREED в рамках выступления в Далласе исполнили композицию EXODUS "Bonded By Blood" — видео доступно ниже.

HATEBREED Take On EXODUS Classic "Bonded By Blood" In Dallas; Video




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