сегодня



Трейлер нового альбома HATEBREED



HATEBREED определились с датой выхода нового альбома — пластинка "Weight Of The False Self" будет выпущена двадцать седьмого ноября на Nuclear Blast Records, трейлер доступен ниже. За оформление релиза отвечал Eliran Kantor, ранее сотрудничавший с SOULFLY, TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM и другими.



Трек-лист:



01. Instinctive (Slaughterlust)



02. Let Them All Rot



03. Set It Right (Start With Yourself)



04. Weight Of The False Self



05. Cling To Life



06. A Stroke Of Red



07. Dig Your Way Out



08. This I Earned



09. Wings Of The Vulture



10. The Herd Will Scatter



11. From Gold To Gray



12. Invoking Dominance







+0 -0



просмотров: 126