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Borknagar

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3 дек 2018 : 		 BORKNAGAR приступили к записи

12 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR

29 янв 2018 : 		 Из BORKNAGAR ушёл гитарист

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BORKNAGAR

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

22 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

2 окт 2015 : 		 Новый альбом BORKNAGAR выйдет в январе

30 апр 2015 : 		 Оригинальный вокалист BORKNAGAR на новом альбоме коллектива

23 апр 2015 : 		 Тизер к переизданию BORKNAGAR

20 фев 2015 : 		 Готовится переиздание BORKNAGAR

9 авг 2013 : 		 VINTERSORG пропустит выступление BORKNAGAR

8 ноя 2012 : 		 CENTURY MEDIA выпустит на виниле альбомы BORKNAGAR и MAYHEM

9 июл 2012 : 		 Новое видео BORKNAGAR

26 мар 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

13 мар 2012 : 		 30-минутное интервью с Øystein G. Brun BORKNAGAR

22 фев 2012 : 		 Новый ударник BORKNAGAR

9 фев 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

19 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BORKNAGAR

14 янв 2012 : 		 Детали нового альбома BORKNAGAR

18 дек 2011 : 		 BORKNAGAR начали сведение

25 окт 2011 : 		 Новости от BORKNAGAR: уход барабанщика и некоторые подробности об альбоме

19 июл 2011 : 		 Новости о новом альбоме BORKNAGAR

23 апр 2011 : 		 I.C.S. VORTEX вернулся в BORKNAGAR

30 мар 2011 : 		 BORKNAGAR подписали контракт с CENTURY MEDIA RECORDS

11 июн 2010 : 		 I.C.S. VORTEX вернулся в BORKNAGAR

2 июн 2010 : 		 BORKNAGAR расстались с басистом
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BORKNAGAR приступили к записи



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Группа BORKNAGAR отправилась в студию для записи нового альбома, выход которого предварительно намечен на начало следующего года. Это будет первый студийный материал, созданный и записанный за последние двадцать лет без Jens'a F. Ryland'a.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Dominion


3 дек 2018, 00:18		Боги услышали мои мольбы


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