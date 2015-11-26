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BORKNAGAR приступили к записи



Группа BORKNAGAR отправилась в студию для записи нового альбома, выход которого предварительно намечен на начало следующего года. Это будет первый студийный материал, созданный и записанный за последние двадцать лет без Jens'a F. Ryland'a.





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