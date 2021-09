сегодня



BORKNAGAR переиздают дебют



BORKNAGAR 12 ноября нa Century Media выпустят переиздание дебютного альбома "Borknagar" по случаю 25-летия с момента оригинального выпуска.



Øystein G. Brun:



«На протяжении многих лет я получал бесчисленные просьбы о переиздании этого альбома... Но поскольку этот альбом представляет собой настолько личную и трепетную часть моей жизни, я хотел, чтобы это было сделано достойно. И вот это произошло: это самое окончательное переиздание дебютного альбома "Borknagar". Этот релиз содержит настоящий ремастер дебютного альбома, сделанный на основе оригинальных записей. Это было сделано с величайшей заботой и любовью, с вашей искренней любовью, чтобы сохранить оригинальное звучание и колорит альбома, и исключительно для того, чтобы улучшить впечатления от прослушивания. Работа над этим переизданием была весьма эмоциональной. Несмотря на то, что мы всегда сохраняли хорошее отношение к проекту, были времена разочарований и технических препятствий. Много часов было потрачено на поиск и компиляцию старых фотографий, работу с плёнками и оборудованием, которое не использовалось более 25 лет. Но теперь всё готово, и я надеюсь, что вы все оцените этот релиз и насладитесь им так же, как и я».



CD 1 – “Borknagar (Remaster 2021)” (44:47):



Vintervredets Sjelesagn (Remaster 2021) (06:47)

Tanker mot Tind – Kvelding (Remaster 2021) (03:43)

Svartskogs Gilde (Remaster 2021) (05:52)

Ved Steingard (Remaster 2021) (02:18)

Krigsstev (Remaster 2021) (02:02)

Dauden (Remaster 2021) (05:49)

Grimskalle Trell (Remaster 2021) (05:39)

Nord Naagauk (Remaster 2021) (03:07)

Fandens Allheim (Remaster 2021) (06:22)

Tanker mot Tind – Gryning (Remaster 2021) (03:01)

CD 2 – “Borknagar (25th Anniversary Bonus Material)” (60:17):



Vintervredets Sjelesagn (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (06:46)

Svartskogs Gilde (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:51)

Krigsstev (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (02:02)

Dauden (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:51)

Grimskalle Trell (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:45)

Fandens Allheim (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:53)

Ved Steingard (Alternate Mix) (02:13)

Nord Naagauk (Alternate Mix) (03:28)

Vintervredets Sjelesagn (Rehearsal 1994) (06:59)

Grimskalle Trell (Rehearsal 1994) (06:14)

Ved Steingard (First ever recording 1994) (02:18)

Vintervredets Sjelesagn (Alternate Mix) (06:49)

“Borknagar (25th Anniversary Re-issue 2021)” Gatefold 2LP:



LP 1 – “Borknagar (Remaster 2021)” (44:45):



Side A (20:43):



Vintervredets Sjelesagn (Remaster 2021) (06:47)

Tanker mot Tind – Kvelding (Remaster 2021) (03:43)

Svartskogs Gilde (Remaster 2021) (05:52)

Ved Steingard (Remaster 2021) (02:18)

Krigsstev (Remaster 2021) (02:02)

Side B (24:01):



Dauden (Remaster 2021) (05:49)

Grimskalle Trell (Remaster 2021) (05:39)

Nord Naagauk (Remaster 2021) (03:07)

Fandens Allheim (Remaster 2021) (06:22)

Tanker mot Tind – Gryning (Remaster 2021) (03:01)

LP 2 – “Borknagar (25th Anniversary Bonus Material)” (37:35):



Side C (20:31):



Vintervredets Sjelesagn (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (06:46)

Svartskogs Gilde (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:51)

Krigsstev (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (02:02)

Dauden (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:51)

Side D (17:03):



Grimskalle Trell (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:45)

Fandens Allheim (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:53)

Ved Steingard (Alternate Mix) (02:13)

Nord Naagauk (Alternate Mix) (03:10)







