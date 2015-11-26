4 окт 2021



BORKNAGAR отменили европейский тур



BORKNAGAR опубликовали следующее сообщение:



С огромным сожалением сообщаем, что мы вынуждены отменить запланированное европейское турне True North вместе с Saor и Can Bardd в качестве групп поддержки. Как вы понимаете, причины отмены вполне очевидны - пандемия. Последние несколько месяцев мы с упорством, волнением и проблеском надежды на то, что наконец-то сможем вернуться в тур, отыграть концерты и встретиться со всеми вами, настраивались на успех, делали прививки и готовились к туру. Но реальность ситуации такова, что мы не можем этого сделать, как бы нам этого ни хотелось. К сожалению, ситуация все еще слишком непредсказуема для такого мероприятия, как это, кочующего и связанного с частым пересечением границ. Мы искренне сожалеем о любых доставленных неудобствах. Тем не менее, мы продолжаем двигаться вперед, и скоро будут опубликованы отличные новости!







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