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Borknagar

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4 окт 2021 : 		 BORKNAGAR отменили европейский тур

22 сен 2021 : 		 BORKNAGAR переиздают дебют

28 сен 2019 : 		 Новое видео BORKNAGAR

27 сен 2019 : 		 Рассказ об издании альбома BORKNAGAR

7 сен 2019 : 		 Новое видео BORKNAGAR

2 авг 2019 : 		 Новый сингл BORKNAGAR

20 июн 2019 : 		 Новый альбом BORKNAGAR выйдет в сентябре

23 апр 2019 : 		 Видео с выступления BORKNAGAR на Wacken Open Air в 2009 году

26 мар 2019 : 		 BORKNAGAR завершили запись альбома

26 фев 2019 : 		 ANDREAS "VINTERSORG" HEDLUND уходит из BORKNAGAR

20 дек 2018 : 		 BORKNAGAR сменили барабанщика

3 дек 2018 : 		 BORKNAGAR приступили к записи

12 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR

29 янв 2018 : 		 Из BORKNAGAR ушёл гитарист

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BORKNAGAR

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

22 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

2 окт 2015 : 		 Новый альбом BORKNAGAR выйдет в январе

30 апр 2015 : 		 Оригинальный вокалист BORKNAGAR на новом альбоме коллектива

23 апр 2015 : 		 Тизер к переизданию BORKNAGAR

20 фев 2015 : 		 Готовится переиздание BORKNAGAR

9 авг 2013 : 		 VINTERSORG пропустит выступление BORKNAGAR

8 ноя 2012 : 		 CENTURY MEDIA выпустит на виниле альбомы BORKNAGAR и MAYHEM

9 июл 2012 : 		 Новое видео BORKNAGAR

26 мар 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

13 мар 2012 : 		 30-минутное интервью с Øystein G. Brun BORKNAGAR
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|||| 4 окт 2021

BORKNAGAR отменили европейский тур



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BORKNAGAR опубликовали следующее сообщение:

С огромным сожалением сообщаем, что мы вынуждены отменить запланированное европейское турне True North вместе с Saor и Can Bardd в качестве групп поддержки. Как вы понимаете, причины отмены вполне очевидны - пандемия. Последние несколько месяцев мы с упорством, волнением и проблеском надежды на то, что наконец-то сможем вернуться в тур, отыграть концерты и встретиться со всеми вами, настраивались на успех, делали прививки и готовились к туру. Но реальность ситуации такова, что мы не можем этого сделать, как бы нам этого ни хотелось. К сожалению, ситуация все еще слишком непредсказуема для такого мероприятия, как это, кочующего и связанного с частым пересечением границ. Мы искренне сожалеем о любых доставленных неудобствах. Тем не менее, мы продолжаем двигаться вперед, и скоро будут опубликованы отличные новости!

BORKNAGAR Cancel True North European Tour



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