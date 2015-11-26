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BORKNAGAR завершили запись альбома



Лидер BORKNAGAR Øystein G. Brun опубликовал следующее сообщение:



«Вечером в пятницу я проехал восемьсот километров из лесов Оребро в Берген — это была серьёзная поездка. Через череду бесконечных лесов, ветреный Осло, через штормовые горы Хемседаля и, наконец, бесчисленную миллионы туннелей на западе, так как многие из них в строятся или реконструируются. Довольно тяжёлое испытание для усталого старого пердуна, но я действительно улыбался всю дорогу домой.



Новый альбом BORKNAGAR наконец-то готов. Я так горжусь тем, чего мы смогли достичь в этой пластинке. Тяжёлая работа всегда окупается, и на этот раз мы все довели её до экстрима.



Я искренне хочу поблагодарить всех, кто участвовал в процессе, и в первую очередь коллег по оружию: Lars'a, Simen'a, Jostein'a и Bjørn'a. И не забыв о том, что моя семья меня всегда поддерживает и делает возможным всё происходящее. Кроме того, хотел бы поблагодарить Jens'a, Linus'a и Tony из Fascination Street Studio, Marius'a из Strand'а Studio и John'a Ryan'a из Cruachan — спасибо за ваше участие в работе.



Теперь вперёд!»











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