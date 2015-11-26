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Borknagar

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26 мар 2019 : 		 BORKNAGAR завершили запись альбома

26 фев 2019 : 		 ANDREAS "VINTERSORG" HEDLUND уходит из BORKNAGAR

20 дек 2018 : 		 BORKNAGAR сменили барабанщика

3 дек 2018 : 		 BORKNAGAR приступили к записи

12 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR

29 янв 2018 : 		 Из BORKNAGAR ушёл гитарист

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BORKNAGAR

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

22 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

2 окт 2015 : 		 Новый альбом BORKNAGAR выйдет в январе

30 апр 2015 : 		 Оригинальный вокалист BORKNAGAR на новом альбоме коллектива

23 апр 2015 : 		 Тизер к переизданию BORKNAGAR

20 фев 2015 : 		 Готовится переиздание BORKNAGAR

9 авг 2013 : 		 VINTERSORG пропустит выступление BORKNAGAR

8 ноя 2012 : 		 CENTURY MEDIA выпустит на виниле альбомы BORKNAGAR и MAYHEM

9 июл 2012 : 		 Новое видео BORKNAGAR

26 мар 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

13 мар 2012 : 		 30-минутное интервью с Øystein G. Brun BORKNAGAR

22 фев 2012 : 		 Новый ударник BORKNAGAR

9 фев 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

19 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BORKNAGAR

14 янв 2012 : 		 Детали нового альбома BORKNAGAR

18 дек 2011 : 		 BORKNAGAR начали сведение

25 окт 2011 : 		 Новости от BORKNAGAR: уход барабанщика и некоторые подробности об альбоме

19 июл 2011 : 		 Новости о новом альбоме BORKNAGAR

23 апр 2011 : 		 I.C.S. VORTEX вернулся в BORKNAGAR
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BORKNAGAR завершили запись альбома



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Лидер BORKNAGAR Øystein G. Brun опубликовал следующее сообщение:

«Вечером в пятницу я проехал восемьсот километров из лесов Оребро в Берген — это была серьёзная поездка. Через череду бесконечных лесов, ветреный Осло, через штормовые горы Хемседаля и, наконец, бесчисленную миллионы туннелей на западе, так как многие из них в строятся или реконструируются. Довольно тяжёлое испытание для усталого старого пердуна, но я действительно улыбался всю дорогу домой.

Новый альбом BORKNAGAR наконец-то готов. Я так горжусь тем, чего мы смогли достичь в этой пластинке. Тяжёлая работа всегда окупается, и на этот раз мы все довели её до экстрима.

Я искренне хочу поблагодарить всех, кто участвовал в процессе, и в первую очередь коллег по оружию: Lars'a, Simen'a, Jostein'a и Bjørn'a. И не забыв о том, что моя семья меня всегда поддерживает и делает возможным всё происходящее. Кроме того, хотел бы поблагодарить Jens'a, Linus'a и Tony из Fascination Street Studio, Marius'a из Strand'а Studio и John'a Ryan'a из Cruachan — спасибо за ваше участие в работе.

Теперь вперёд!»

BORKNAGAR - New Album Complete:




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

YNWA


26 мар 2019, 12:02		Жду с нетерпением!

Petrovich Sexyy


26 мар 2019, 13:22		Аналогично


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