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Borknagar

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22 фев 2012 : 		 Новый ударник BORKNAGAR

9 фев 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

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ANDREAS "VINTERSORG" HEDLUND уходит из BORKNAGAR



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Andreas "Vintersorg" Hedlund по личным причинам решил покинуть состав BORKNAGAR. Вместо него партии вокала будут исполнять I.C.S Vortex и Lars Nedland.

По словам Hedlund'а, решение основано «на личном уважении, взаимопонимании и дружеском отношении между членами группы».

«BORKNAGAR хотели бы выразить искреннюю благодарность за музыкальное братство, которое мы разделяли на протяжении стольких лет, и пожелать Andreas'y всего наилучшего в его будущих начинаниях. Никакой драмы, мы дружны, как и прежде. И никого не должно удивлять, если мы пригласим его стать гостей на нашей следующей пластинке».

Øystein G. Brun: «С огромным уважением, благодарностью и хорошими воспоминаниями я вижу, как один из моих братьев по музыке отправляется в плавание к новым берегам. Времена меняются, и мы оба предполагали такое развитие событий. Несмотря на то, что мы расстаёмся как партнёры в BORKNAGAR, я рад сообщить, что мы решили продолжить наше музыкальное братство в CRONIAN. Новый альбом будет выпущен, когда позволит время».

Hedlund: «Настал момент принять жёсткие решения и позволить реальности войти в свои права.

Одновременно с лёгкостью и тяжестью на сердце я покидаю BORKNAGAR в качестве вокалиста. Светлая часть заключается в том, что это сделано по-дружески, и что это правильно и для меня, и в отношении поклонников, и по отношению к BORKNAGAR. Тяжёлая часть заключается в том, что очень трудно оставить что-то столь значимое и красивое.

Моя ситуация после аварии затрудняет поездки в туры, а занятость на работе ещё больше усложняет ситуацию.

Так что это скорее не "уход", а добавление масла в машину под названием BORKNAGAR, чтобы у группы могло быть больше концертов, поездок в разные страны и встреч со своими поклонниками. Группа всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я надеюсь, что смогу выступить с ними в качестве гостя при удобном случае. Ребята из этой команды просто фантастические музыканты и индивидуумы, и я желаю им удачи во всех будущих проектах. Тем не менее, CRONIAN не умерли и могут подать признаки жизни даже раньше, чем вы думаете».

В настоящий момент группа завершает работу над альбомом, сведение и мастеринг которого проведёт Jens Bogren в Fascination Street Studio.



ANDREAS



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Reflection


26 фев 2019, 12:30		Я уж думал, эта новость тут никогда не появится.

Dominion


26 фев 2019, 12:33		Очень, очень жаль. Он там реально жег

Alex_Izverg


26 фев 2019, 12:43		Больше вокала Вортекса! 2 альбома с ним бомбовые просто были

nabastak_


26 фев 2019, 12:59		Нравятся Solefald(где Лазарь поет) и Arcturus(где Vortex) - но сабж никак не заходит - несколько раз пытался заценивать - вроде и красиво, но "нудь" какая-то витает (при том, что упомянутые команды отчасти тоже не без этого).
Возможно, это и из-за строгости и отсутствия музыкального хулиганства :)

Blodornn


26 фев 2019, 13:19		Печально

Whiterey


26 фев 2019, 13:40		Да ваще надо Гарма просто взять на постоянку и будет круто


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