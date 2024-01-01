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Новое видео BORKNAGAR



The Wild Lingers, новое видео группы BORKNAGAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Fall", выход которого запланирован на 23 февраля на Century Media Records:



01. Summits

02. Nordic Anthem

03. Afar

04. Moon

05. Stars Ablaze

06. Unraveling

07. The Wild Lingers

08. Northward







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