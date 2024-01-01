Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 39
*David встретил Sarah 31
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 26
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 21
*Умер Джеймс Коттак 20
*Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое в... 19
*ACCEPT нашли «мага струн» 18
*Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW 18
*Новое видео ANDRY 17
*KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 39
*David встретил Sarah 31
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 26
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 21
*Умер Джеймс Коттак 20
[= ||| все новости группы



*

Borknagar

*



17 янв 2024 : 		 Новое видео BORKNAGAR

15 дек 2023 : 		 Новая песня BORKNAGAR

30 ноя 2021 : 		 Семплы переиздания BORKNAGAR

15 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания BORKNAGAR

4 окт 2021 : 		 BORKNAGAR отменили европейский тур

22 сен 2021 : 		 BORKNAGAR переиздают дебют

28 сен 2019 : 		 Новое видео BORKNAGAR

27 сен 2019 : 		 Рассказ об издании альбома BORKNAGAR

7 сен 2019 : 		 Новое видео BORKNAGAR

2 авг 2019 : 		 Новый сингл BORKNAGAR

20 июн 2019 : 		 Новый альбом BORKNAGAR выйдет в сентябре

23 апр 2019 : 		 Видео с выступления BORKNAGAR на Wacken Open Air в 2009 году

26 мар 2019 : 		 BORKNAGAR завершили запись альбома

26 фев 2019 : 		 ANDREAS "VINTERSORG" HEDLUND уходит из BORKNAGAR

20 дек 2018 : 		 BORKNAGAR сменили барабанщика

3 дек 2018 : 		 BORKNAGAR приступили к записи

12 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR

29 янв 2018 : 		 Из BORKNAGAR ушёл гитарист

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BORKNAGAR

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

22 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

2 окт 2015 : 		 Новый альбом BORKNAGAR выйдет в январе

30 апр 2015 : 		 Оригинальный вокалист BORKNAGAR на новом альбоме коллектива

23 апр 2015 : 		 Тизер к переизданию BORKNAGAR

20 фев 2015 : 		 Готовится переиздание BORKNAGAR

9 авг 2013 : 		 VINTERSORG пропустит выступление BORKNAGAR
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео BORKNAGAR



zoom
"Nordic Anthem", новое видео группы BORKNAGAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Fall",, выход которого запланирован на 23 февраля на Century Media Records:

01. Summits
02. Nordic Anthem
03. Afar
04. Moon
05. Stars Ablaze
06. Unraveling
07. The Wild Lingers
08. Northward

BORKNAGAR Debut "Nordic Anthem" Music Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 67

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом