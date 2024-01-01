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*Новая песня KERRY KING 46
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 42
*Возвращение THE KOVENANT 29
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
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Borknagar

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7 фев 2024 : 		 Новое видео BORKNAGAR

17 янв 2024 : 		 Новое видео BORKNAGAR

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27 сен 2019 : 		 Рассказ об издании альбома BORKNAGAR

7 сен 2019 : 		 Новое видео BORKNAGAR

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26 мар 2019 : 		 BORKNAGAR завершили запись альбома

26 фев 2019 : 		 ANDREAS "VINTERSORG" HEDLUND уходит из BORKNAGAR

20 дек 2018 : 		 BORKNAGAR сменили барабанщика

3 дек 2018 : 		 BORKNAGAR приступили к записи

12 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR

29 янв 2018 : 		 Из BORKNAGAR ушёл гитарист

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BORKNAGAR

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

22 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

2 окт 2015 : 		 Новый альбом BORKNAGAR выйдет в январе

30 апр 2015 : 		 Оригинальный вокалист BORKNAGAR на новом альбоме коллектива

23 апр 2015 : 		 Тизер к переизданию BORKNAGAR

20 фев 2015 : 		 Готовится переиздание BORKNAGAR
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Новое видео BORKNAGAR



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Moon, новое видео группы BORKNAGAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Fall",, выход которого запланирован на 23 февраля на Century Media Records:

01. Summits
02. Nordic Anthem
03. Afar
04. Moon
05. Stars Ablaze
06. Unraveling
07. The Wild Lingers
08. Northward




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