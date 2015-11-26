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Видео с выступления BORKNAGAR на Wacken Open Air в 2009 году



Видео с выступления группы BORKNAGAR, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air в 2009 году, доступно для просмотра ниже.











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