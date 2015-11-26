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Borknagar

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23 апр 2019 : 		 Видео с выступления BORKNAGAR на Wacken Open Air в 2009 году

26 мар 2019 : 		 BORKNAGAR завершили запись альбома

26 фев 2019 : 		 ANDREAS "VINTERSORG" HEDLUND уходит из BORKNAGAR

20 дек 2018 : 		 BORKNAGAR сменили барабанщика

3 дек 2018 : 		 BORKNAGAR приступили к записи

12 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR

29 янв 2018 : 		 Из BORKNAGAR ушёл гитарист

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BORKNAGAR

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

22 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

2 окт 2015 : 		 Новый альбом BORKNAGAR выйдет в январе

30 апр 2015 : 		 Оригинальный вокалист BORKNAGAR на новом альбоме коллектива

23 апр 2015 : 		 Тизер к переизданию BORKNAGAR

20 фев 2015 : 		 Готовится переиздание BORKNAGAR

9 авг 2013 : 		 VINTERSORG пропустит выступление BORKNAGAR

8 ноя 2012 : 		 CENTURY MEDIA выпустит на виниле альбомы BORKNAGAR и MAYHEM

9 июл 2012 : 		 Новое видео BORKNAGAR

26 мар 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

13 мар 2012 : 		 30-минутное интервью с Øystein G. Brun BORKNAGAR

22 фев 2012 : 		 Новый ударник BORKNAGAR

9 фев 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

19 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BORKNAGAR

14 янв 2012 : 		 Детали нового альбома BORKNAGAR

18 дек 2011 : 		 BORKNAGAR начали сведение

25 окт 2011 : 		 Новости от BORKNAGAR: уход барабанщика и некоторые подробности об альбоме

19 июл 2011 : 		 Новости о новом альбоме BORKNAGAR
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Видео с выступления BORKNAGAR на Wacken Open Air в 2009 году



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Видео с выступления группы BORKNAGAR, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air в 2009 году, доступно для просмотра ниже.

BORKNAGAR's Vintersorg Lineup Performs




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Evil Dmitry


23 апр 2019, 10:50		Актуальное видео. Спустя 10 лет.

Reflection


23 апр 2019, 10:56		Винтерсорга в группе больше нет, теперь остается его по таким видео вспоминать.


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