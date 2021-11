сегодня



Семплы переиздания BORKNAGAR



BORKNAGAR опубликовали семплы обновленных песен из специального переиздания дебютного альбома приуроченного к 25-летию с момента выхода. Обновленный вариант доступен в диджипаке 2CD (12 bonus tracks / 60 min.) и лимитированном двойном виниле(8 bonus tracks / 37 min.):



CD1 – Borknagar (Remaster 2021):

"Vintervredets Sjelesagn" (Remaster 2021) (06:47)

"Tanker mot Tind - Kvelding" (Remaster 2021) (03:43)

"Svartskogs Gilde" (Remaster 2021) (05:52)

"Ved Steingard" (Remaster 2021) (02:18)

"Krigsstev" (Remaster 2021) (02:02)

"Dauden" (Remaster 2021) (05:49)

"Grimskalle Trell" (Remaster 2021) (05:39)

"Nord Naagauk" (Remaster 2021) (03:07)

"Fandens Allheim" (Remaster 2021) (06:22)

"Tanker mot Tind - Gryning" (Remaster 2021) (03:01)





CD2 – Borknagar (25th Anniversary Bonus Material):

"Vintervredets Sjelesagn" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (06:46)

"Svartskogs Gilde" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:51)

"Krigsstev" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (02:02)

"Dauden" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:51)

"Grimskalle Trell" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:45)

"Fandens Allheim" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:53)

"Ved Steingard" (Alternate Mix) (02:13)

"Nord Naagauk" (Alternate Mix) (03:28)

"Vintervredets Sjelesagn" (Rehearsal 1994) (06:59)

"Grimskalle Trell" (Rehearsal 1994) (06:14)

"Ved Steingard" (First ever recording 1994) (02:18)

"Vintervredets Sjelesagn" (Alternate Mix) (06:49)





Gatefold 2LP:





LP 1 – Borknagar (Remaster 2021):





Side A:

"Vintervredets Sjelesagn" (Remaster 2021) (06:47)

"Tanker mot Tind - Kvelding "(Remaster 2021) (03:43)

"Svartskogs Gilde" (Remaster 2021) (05:52)

"Ved Steingard" (Remaster 2021) (02:18)

"Krigsstev" (Remaster 2021) (02:02)





Side B:

"Dauden" (Remaster 2021) (05:49)

"Grimskalle Trell" (Remaster 2021) (05:39)

"Nord Naagauk" (Remaster 2021) (03:07)

"Fandens Allheim" (Remaster 2021) (06:22)

"Tanker mot Tind - Gryning" (Remaster 2021) (03:01)





LP 2 – Borknagar (25th Anniversary Bonus Material):





Side C:

"Vintervredets Sjelesagn" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (06:46)

"Svartskogs Gilde" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:51)

"Krigsstev" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (02:02)

"Dauden" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:51)





Side D:

"Grimskalle Trell" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:45)

"Fandens Allheim" (Live Session at Grieghallen Studios 1995) (05:53)

"Ved Steingard" (Alternate Mix) (02:13)

"Nord Naagauk" (Alternate Mix) (03:10)







