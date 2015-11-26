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BORKNAGAR сменили барабанщика



BORKNAGAR наконец-то приступили к записи нового альбома, сведение которого в студии Fascination Street (OPETH, KREATOR, AMON AMARTH) в марте проведёт Jens Bogren, а релиз нового материала намечен на осень на Century Media. Этот релиз станет первым для нового барабанщика Bjørn'a Dugstad'a Rønnow, который заменит Baard'a Kolstad'a. Сообщается, что Baard расстался с группой друзьями из-за большой занятости.



Bjørn Dugstad Rønnow уже записал ударные в Осло вместе с лидером группы, Oystein'ом G. Brun'ом.











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