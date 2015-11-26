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Borknagar

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20 дек 2018 : 		 BORKNAGAR сменили барабанщика

3 дек 2018 : 		 BORKNAGAR приступили к записи

12 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BORKNAGAR

29 янв 2018 : 		 Из BORKNAGAR ушёл гитарист

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BORKNAGAR

23 дек 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

22 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от BORKNAGAR

2 окт 2015 : 		 Новый альбом BORKNAGAR выйдет в январе

30 апр 2015 : 		 Оригинальный вокалист BORKNAGAR на новом альбоме коллектива

23 апр 2015 : 		 Тизер к переизданию BORKNAGAR

20 фев 2015 : 		 Готовится переиздание BORKNAGAR

9 авг 2013 : 		 VINTERSORG пропустит выступление BORKNAGAR

8 ноя 2012 : 		 CENTURY MEDIA выпустит на виниле альбомы BORKNAGAR и MAYHEM

9 июл 2012 : 		 Новое видео BORKNAGAR

26 мар 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

13 мар 2012 : 		 30-минутное интервью с Øystein G. Brun BORKNAGAR

22 фев 2012 : 		 Новый ударник BORKNAGAR

9 фев 2012 : 		 Новая песня BORKNAGAR

19 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BORKNAGAR

14 янв 2012 : 		 Детали нового альбома BORKNAGAR

18 дек 2011 : 		 BORKNAGAR начали сведение

25 окт 2011 : 		 Новости от BORKNAGAR: уход барабанщика и некоторые подробности об альбоме

19 июл 2011 : 		 Новости о новом альбоме BORKNAGAR

23 апр 2011 : 		 I.C.S. VORTEX вернулся в BORKNAGAR

30 мар 2011 : 		 BORKNAGAR подписали контракт с CENTURY MEDIA RECORDS

11 июн 2010 : 		 I.C.S. VORTEX вернулся в BORKNAGAR
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BORKNAGAR сменили барабанщика



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BORKNAGAR наконец-то приступили к записи нового альбома, сведение которого в студии Fascination Street (OPETH, KREATOR, AMON AMARTH) в марте проведёт Jens Bogren, а релиз нового материала намечен на осень на Century Media. Этот релиз станет первым для нового барабанщика Bjørn'a Dugstad'a Rønnow, который заменит Baard'a Kolstad'a. Сообщается, что Baard расстался с группой друзьями из-за большой занятости.

Bjørn Dugstad Rønnow уже записал ударные в Осло вместе с лидером группы, Oystein'ом G. Brun'ом.



BORKNAGAR Parts Ways With Drummer BAARD KOLSTAD, Announces Replacement



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