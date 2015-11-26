BORKNAGAR сменили барабанщика

BORKNAGAR наконец-то приступили к записи нового альбома, сведение которого в студии Fascination Street (OPETH, KREATOR, AMON AMARTH) в марте проведёт Jens Bogren, а релиз нового материала намечен на осень на Century Media. Этот релиз станет первым для нового барабанщика Bjørn'a Dugstad'a Rønnow, который заменит Baard'a Kolstad'a. Сообщается, что Baard расстался с группой друзьями из-за большой занятости.
Bjørn Dugstad Rønnow уже записал ударные в Осло вместе с лидером группы, Oystein'ом G. Brun'ом.
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