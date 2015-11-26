5 дек 2018



MY DYING BRIDE расстались с барабанщиком и нашли замену



MY DYING BRIDE, британские ветераны дум-металлической сцены, расстались с барабанщиком Shaun'ом Steels'ом «в связи с неразрешимыми разногласиями относительно игры на барабанах». В качестве замены группой был выбран Jeff Singer (KILL2THIS, PARADISE LOST), который уже записал свои партии для предстоящего студийного альбома коллектива.



В заявлении группы сказано: «Jeff стал для нас лучом света в тёмной комнате. Он, затаив дыхание, без сучка и задоринки исполняет новую музыку и, похоже, на уровне интуиции понимает, о чём мы его просим. Он снял ненужное напряжение с группы уже во время тестирования. Наконец-то происходит что-то хорошее».











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