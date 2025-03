сегодня



Юбилейный винил MY DYING BRIDE выйдет весной



18 апреля на Peaceville состоится выпуск юбилейного винила альбома MY DYING BRIDE The Angel And The Dark River:



Side A

“The Cry Of Mankind”

“From Darkest Skies”

“A Sea To Suffer In”



Side B

“Black Voyage”

“Two Winters Only”

“Your Shameful Heaven” http://www.mydyingbride.org





