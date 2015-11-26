Раритеты от MY DYING BRIDE

Двадцать четвертого марта Peaceville выпустят 96-страничную 12"-книгу MY DYING BRIDE с пятью дисками. В нее войдут интервью с бывшими и нынешними участниками, а также музыкантами сцены начиная с ранних девяностых, что даст наилучшее представление о том, каким был творческий путь коллектива. На CD войдут раритетные записи, ранние работы, ранее не публиковавшиеся демо-записи и концертные треки. Помимо демо к "The Angel And The Dark River" и "Like Gods Of The Sun", в компиляцию войдут различные варианты треков, ставших основой для "34.788%...Complete", но в куда более привычном, мрачном звучании. Кроме того, издание будет содержать самые ранние записи коллектива, включая демо "Towards The Sinister" и песни, выпущенные на 7"-синглах и ЕР, давно отсутствующие в продаже, а также концертную запись 1997 года, сделанную в рамках тура с CATHEDRAL and THE BLOOD DIVINE. Вступительное слово принадлежит перу Tom'a G. Warrior'a из TRIPTYKON, CELTIC FROST и HELLHAMMER
Геннадиус777
Геннадиус777
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).