Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 54
*Господа, а нам — очко! 41
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 37
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
*Гитарист MEGADETH: «Мы молимся перед выходом на сцену каждый... 16
[= ||| все новости группы



*

My Dying Bride

*



13 апр 2019 : 		 Раритеты от MY DYING BRIDE

5 дек 2018 : 		 MY DYING BRIDE расстались с барабанщиком и нашли замену

25 сен 2018 : 		 У пятилетней дочки вокалиста MY DYING BRIDE был обнаружен рак

27 окт 2017 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE опровергает слухи о распаде

10 мар 2017 : 		 Концертное видео MY DYING BRIDE

2 мар 2017 : 		 MY DYING BRIDE подписались на NUCLEAR BLAST

23 фев 2017 : 		 Вышло переиздание MY DYING BRIDE

16 окт 2016 : 		 MY DYING BRIDE отметят юбилей особым релизом

6 май 2016 : 		 EP MY DYING BRIDE выйдет на виниле

14 сен 2015 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

18 июл 2015 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

25 июн 2015 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в сентябре

11 июн 2014 : 		 MY DYING BRIDE сменили гитариста

11 ноя 2013 : 		 Первый альбом MY DYING BRIDE будет переиздан на виниле

2 ноя 2013 : 		 Видео с выступления MY DYING BRIDE

10 май 2013 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

3 май 2013 : 		 Семплы новых песен MY DYING BRIDE

28 мар 2013 : 		 Новый ЕР MY DYING BRIDE выйдет в мае

31 янв 2013 : 		 MY DYING BRIDE заканчивают работу над ЕР

2 янв 2013 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

21 ноя 2012 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР в апреле

18 окт 2012 : 		 Трейлер к документальному фильму о новом альбоме MY DYING BRIDE

17 окт 2012 : 		 Четыре новые песни MY DYING BRIDE

4 окт 2012 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

11 сен 2012 : 		 MY DYING BRIDE открыли минисайт

25 авг 2012 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Раритеты от MY DYING BRIDE



*
zoom
*
* *
Двадцать четвертого марта Peaceville выпустят 96-страничную 12"-книгу MY DYING BRIDE с пятью дисками. В нее войдут интервью с бывшими и нынешними участниками, а также музыкантами сцены начиная с ранних девяностых, что даст наилучшее представление о том, каким был творческий путь коллектива. На CD войдут раритетные записи, ранние работы, ранее не публиковавшиеся демо-записи и концертные треки. Помимо демо к "The Angel And The Dark River" и "Like Gods Of The Sun", в компиляцию войдут различные варианты треков, ставших основой для "34.788%...Complete", но в куда более привычном, мрачном звучании. Кроме того, издание будет содержать самые ранние записи коллектива, включая демо "Towards The Sinister" и песни, выпущенные на 7"-синглах и ЕР, давно отсутствующие в продаже, а также концертную запись 1997 года, сделанную в рамках тура с CATHEDRAL and THE BLOOD DIVINE. Вступительное слово принадлежит перу Tom'a G. Warrior'a из TRIPTYKON, CELTIC FROST и HELLHAMMER

Трек-лист:

CD 1


01. Vast Choirs

02. The Thrash Of Naked Limbs

03. The Snow In My Hands

04. Black Voyage

05. Apocalypse Woman

06. The Light At The End Of The World

07. Feel The Misery


CD 2


01. Like A Perpetual Funeral

02. Two Winters Only

03. My Hope, The Destroyer

04. I Cannot Be Loved

05. A Doomed Lover

06. You Are Not The One Who Loves Me

07. And Then You Go


CD 3 - Early releases and pre-production tracks


01. Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium (demo)

02. Vast Choirs (demo)

03. The Grief Of Age (demo)

04. Catching Feathers (demo)

05. God Is Alone

06. De Sade Soliloquy

07. The Bitterness And The Bereavement

08. The Sexuality Of Bereavement

09. A Sea To Suffer In

10. From Darkest Skies

11. Your Shameful Heaven

12. The Cry Of Mankind (studio instrumental)


CD 4 - Pre-productions and rarities


01. All Swept Away

02. Like Gods Of The Sun

03. The Whore, The Cook, The Mother

04. An Unforgettable Journey

05. I Believe

06. On Monolith

07. Glorious Midnight

08. The Fool

09. The Child Of Eternity

10. Scarborough Fair

11. Failure

12. Hollow Cathedra


CD 5 - Live in Voorst, The Netherlands 1997


01. From Darkest Skies

02. The Cry Of Mankind

03. The Dark Caress

04. For You

05. A Kiss To Remember

06. Like Gods Of The Sun

07. All Swept Away

08. Your Shameful Heaven



MY DYING BRIDE: 'A Harvest Of Dread' Box Set To Include Rarities And Previously Unheard Pre-Production Demos






Like!+4Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Геннадиус777


13 апр 2019, 18:48		Может 24 апреля,а не марта? Да,интересно было бы послушать пять новых(раритетных) композиций "брайдов". Остальные песни все известны. P.S. С нетерпением ждём новый шедевр от My Dying Bride, который они обещали выпустить в этом году!

Геннадиус777


13 апр 2019, 18:56		У Shaun MacGowan в facebook указана дата 24 мая.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 602

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом