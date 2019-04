сегодня



Раритеты от MY DYING BRIDE



Двадцать четвертого марта Peaceville выпустят 96-страничную 12"-книгу MY DYING BRIDE с пятью дисками. В нее войдут интервью с бывшими и нынешними участниками, а также музыкантами сцены начиная с ранних девяностых, что даст наилучшее представление о том, каким был творческий путь коллектива. На CD войдут раритетные записи, ранние работы, ранее не публиковавшиеся демо-записи и концертные треки. Помимо демо к "The Angel And The Dark River" и "Like Gods Of The Sun", в компиляцию войдут различные варианты треков, ставших основой для "34.788%...Complete", но в куда более привычном, мрачном звучании. Кроме того, издание будет содержать самые ранние записи коллектива, включая демо "Towards The Sinister" и песни, выпущенные на 7"-синглах и ЕР, давно отсутствующие в продаже, а также концертную запись 1997 года, сделанную в рамках тура с CATHEDRAL and THE BLOOD DIVINE. Вступительное слово принадлежит перу Tom'a G. Warrior'a из TRIPTYKON, CELTIC FROST и HELLHAMMER



Трек-лист:



CD 1





01. Vast Choirs



02. The Thrash Of Naked Limbs



03. The Snow In My Hands



04. Black Voyage



05. Apocalypse Woman



06. The Light At The End Of The World



07. Feel The Misery





CD 2





01. Like A Perpetual Funeral



02. Two Winters Only



03. My Hope, The Destroyer



04. I Cannot Be Loved



05. A Doomed Lover



06. You Are Not The One Who Loves Me



07. And Then You Go





CD 3 - Early releases and pre-production tracks





01. Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium (demo)



02. Vast Choirs (demo)



03. The Grief Of Age (demo)



04. Catching Feathers (demo)



05. God Is Alone



06. De Sade Soliloquy



07. The Bitterness And The Bereavement



08. The Sexuality Of Bereavement



09. A Sea To Suffer In



10. From Darkest Skies



11. Your Shameful Heaven



12. The Cry Of Mankind (studio instrumental)





CD 4 - Pre-productions and rarities





01. All Swept Away



02. Like Gods Of The Sun



03. The Whore, The Cook, The Mother



04. An Unforgettable Journey



05. I Believe



06. On Monolith



07. Glorious Midnight



08. The Fool



09. The Child Of Eternity



10. Scarborough Fair



11. Failure



12. Hollow Cathedra





CD 5 - Live in Voorst, The Netherlands 1997





01. From Darkest Skies



02. The Cry Of Mankind



03. The Dark Caress



04. For You



05. A Kiss To Remember



06. Like Gods Of The Sun



07. All Swept Away



08. Your Shameful Heaven



















