9 фев 2024



Новое видео MY DYING BRIDE



"Thornwyck Hymn", новое видео группы MY DYING BRIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Mortal Binding", выходящего 19 апреля на Nuclear Blast Records:



01. Her Dominion

02. Thornwyck Hymn

03. The 2nd Of Three Bells

04. Unthroned Creed

05. The Apocalyptist

06. A Starving Heart

07. Crushed Embers







