Трейлер нового ЕР MY DYING BRIDE

Британские легенды дум-металла MY DYING BRIDE 20 ноября на Nuclear Blast выпустят мини-альбом "Macabre Cabaret", состоящий из трёх новых песен. Трейлер доступен ниже.
Продюсированием и мастерингом новой пластинки занимался Mark Mynett, а обложка создана Bunker Artworks. ЕР будет доступен на CD, в цифровой версии, на чёрном разворотном виниле, чёрном виниле с синими брызгами (только в США, тираж 300 экземпляров), на синем блестящем виниле (заказ только по почте, тираж 300 экземпляров), на белом виниле с серыми брызгами (заказ только по почте, тираж 300 экземпляров), на виниле цвета календулы (только на EMP, 300 экземпляров), и на белом виниле (только в США, эксклюзивно для журнала Revolver, 300 экземпляров).
Трек-лист:
"Macabre Cabaret"
"A Secret Kiss"
"A Purse Of Gold And Stars"
"Orchestral Shores" (Buiksloterkerk Cathedral Mix)
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