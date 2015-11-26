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MY DYING BRIDE выпустят ЕР



Британские легенды дум-металла MY DYING BRIDE 20 ноября на Nuclear Blast выпустят мини-альбом "Macabre Cabaret", состоящий из трёх новых песен. Видео на первый сингл, носящий название "A Secret Kiss", можно увидеть ниже.



Продюсированием и мастерингом новой пластинки занимался Mark Mynett, а обложка создана Bunker Artworks. ЕР будет доступен на CD, в цифровой версии, на чёрном разворотном виниле, чёрном виниле с синими брызгами (только в США, тираж 300 экземпляров), на синем блестящем виниле (заказ только по почте, тираж 300 экземпляров), на белом виниле с серыми брызгами (заказ только по почте, тираж 300 экземпляров), на виниле цвета календулы (только на EMP, 300 экземпляров), и на белом виниле (только в США, эксклюзивно для журнала Revolver, 300 экземпляров).



















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