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My Dying Bride

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26 сен 2020 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР

8 апр 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я просил о замене из-за диагноза дочери»

19 мар 2020 : 		 Успехи в чартах MY DYING BRIDE

10 мар 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

28 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

21 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

10 фев 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Это очень яркий альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MY DYING BRIDE

10 янв 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

3 янв 2020 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет весной

6 авг 2019 : 		 MY DYING BRIDE завершили работу над новым альбомом

7 июн 2019 : 		 MY DYING BRIDE «поглощены процессом записи»

13 апр 2019 : 		 Раритеты от MY DYING BRIDE

5 дек 2018 : 		 MY DYING BRIDE расстались с барабанщиком и нашли замену

25 сен 2018 : 		 У пятилетней дочки вокалиста MY DYING BRIDE был обнаружен рак

27 окт 2017 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE опровергает слухи о распаде

10 мар 2017 : 		 Концертное видео MY DYING BRIDE

2 мар 2017 : 		 MY DYING BRIDE подписались на NUCLEAR BLAST

23 фев 2017 : 		 Вышло переиздание MY DYING BRIDE

16 окт 2016 : 		 MY DYING BRIDE отметят юбилей особым релизом

6 май 2016 : 		 EP MY DYING BRIDE выйдет на виниле

14 сен 2015 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

18 июл 2015 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

25 июн 2015 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в сентябре

11 июн 2014 : 		 MY DYING BRIDE сменили гитариста

11 ноя 2013 : 		 Первый альбом MY DYING BRIDE будет переиздан на виниле
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|||| сегодня

MY DYING BRIDE выпустят ЕР



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Британские легенды дум-металла MY DYING BRIDE 20 ноября на Nuclear Blast выпустят мини-альбом "Macabre Cabaret", состоящий из трёх новых песен. Видео на первый сингл, носящий название "A Secret Kiss", можно увидеть ниже.

Продюсированием и мастерингом новой пластинки занимался Mark Mynett, а обложка создана Bunker Artworks. ЕР будет доступен на CD, в цифровой версии, на чёрном разворотном виниле, чёрном виниле с синими брызгами (только в США, тираж 300 экземпляров), на синем блестящем виниле (заказ только по почте, тираж 300 экземпляров), на белом виниле с серыми брызгами (заказ только по почте, тираж 300 экземпляров), на виниле цвета календулы (только на EMP, 300 экземпляров), и на белом виниле (только в США, эксклюзивно для журнала Revolver, 300 экземпляров).

MY DYING BRIDE Announces New EP,








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