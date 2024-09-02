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My Dying Bride

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Вокалист MY DYING BRIDE об отменах выступлений



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AARON STAINTHORPE в недавнем интервью ответил на вопрос, почему он и его коллеги по группе отменили все ранее объявленные даты тура 2024 года, включая выступление на Maryland Deathfest в этом году:

«Мы неустанно трудились в MY DYING BRIDE без менеджера. Я и [гитарист] Andrew [Craighan] управляли группой как могли на протяжении многих лет. Были люди, которые хотели стать менеджерами, но ничего из этого не вышло. И иногда, когда ты занимаешься административной работой, это отвлекает от творческой стороны дела. Нужно разбираться с налоговиками, политикой и прочей ерундой. А мы с Andy годами спорили, как супруги, о художественном оформлении, о текстах. И если с текстами всё более-менее нормально, то с оформлением начались проблемы. И я думаю, что мы оба становимся ворчливыми стариками. Мы немного разошлись во мнениях. Мы решили: "Давайте возьмём перерыв, пока мы не разругались в пух и прах". Правда, сейчас не самое подходящее время для перерыва, потому что альбом только-только выходит, все подумали: "Вам надо взять передышку. Отдохните друг от друга. Это случается со многими группами. А потом возвращайтесь". Это неудачное время для перерыва. У нас были организованы концерты. И я прошу прощения у людей, которые купили билеты и собирались на нас посмотреть. Но перерыв нам был просто необходим, пока у нас не снесло башню. Так что мы взяли передышку».

Он отрицает, что его участие в сайд-проекте HIGH PARASITE как-то связано с решением MY DYING BRIDE взять перерыв:

«Я знаю, что некоторые скажут: “Это всё из-за HIGH PARASITE?" Проект HIGH PARASITE существует уже три года. Так как же это может быть из-за HIGH PARASITE? Дело не в нём. У MY DYING BRIDE огромные перерывы в деятельности — три года между альбомами, 12 концертов в год. Я могу вместить в эти промежутки ещё три или четыре группы без проблем. Так что HIGH PARASITE тут совершенно ни при чём. Мы просто берём передышку, потому что если мы этого не сделаем, то история MDB закончится. Когда мы вернёмся — мы ещё не знаем. Мы обязательно вернёмся. Я просто не знаю, когда. Но, как ни странно, время для меня почти идеальное, потому что с HIGH PARASITE как будто одна дверь закрывается, другая открывается. И это просто потрясающе. У меня больше возможностей для свободы действий, чем я ожидал».

Aaron признал, что ему жаль, что MY DYING BRIDE не смогли отправиться в турне в поддержку своего последнего альбома "A Mortal Binding":

«Как я уже сказал, у нас были организованы концерты MY DYING BRIDE. Это несправедливо по отношению к фанатам, но я боюсь, что нужно было либо спасать группу, либо потерять её. И мы решили спасти группу. Теперь у меня появилась передышка, и я впихнул в этот промежуток HIGH PARASITE и поэтические чтения. И это может стать эксклюзивом — мы вдвоём с Mark Deeks, автором песен из [британской дум-группы] ARÐ, рассматриваем возможность создания группы. Так что в ближайшие пару лет я буду очень занят. И когда MY DYING BRIDE вернутся в строй, это будет приоритетом. Невозможно забыть эти 33 года — мы стали авторитетными и легендарными, поэтому не стоит говорить: "Одно важнее другого". И поэтому я подозреваю, что следующие 10 лет будут самыми напряжёнными за всю мою карьеру, что, на мой взгляд, очень здорово — будет немного нервно, но очень здорово. И это позволяет мне творить... Как я уже сказал, я не понимал, что хочу заниматься чем-то ещё, пока кто-то не предоставил мне такую возможность: "Почему бы тебе не попробовать?" А я такой: "Я не совсем уверен". А потом друзья и семья сказали: "Сделай это, потому что потом ты будешь корить себя за то, что не сделал этого". Так что теперь я открыт для других идей, занимаюсь этим и получаю огромное удовольствие».




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2 сен 2024
Corpsegrinder04
Ну и правильно. Последние два альбома были конкретной нудятиной.
А тут глядишь под руководством Макинтоша чего-нибудь пободрее запишут.
Хост лично мне понравился Макинтош/Холмсовский. Тут думаю примерно такая же шляпа будет.

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