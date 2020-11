20 ноя 2020



Новое видео MY DYING BRIDE



Британские легенды дум-металла MY DYING BRIDE 20 ноября на Nuclear Blast выпустят мини-альбом "Macabre Cabaret", состоящий из трёх новых песен.



Продюсированием и мастерингом новой пластинки занимался Mark Mynett, а обложка создана Bunker Artworks. ЕР будет доступен на CD, в цифровой версии, на чёрном разворотном виниле, чёрном виниле с синими брызгами (только в США, тираж 300 экземпляров), на синем блестящем виниле (заказ только по почте, тираж 300 экземпляров), на белом виниле с серыми брызгами (заказ только по почте, тираж 300 экземпляров), на виниле цвета календулы (только на EMP, 300 экземпляров), и на белом виниле (только в США, эксклюзивно для журнала Revolver, 300 экземпляров).



Трек-лист:



"Macabre Cabaret"

"A Secret Kiss"

"A Purse Of Gold And Stars"

"Orchestral Shores" (Buiksloterkerk Cathedral Mix)



Видео на "Macabre Cabaret" доступно ниже. http://www.mydyingbride.org







