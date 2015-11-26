Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 74
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 52
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 48
*Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцин... 31
[= ||| все новости группы



*

My Dying Bride

*



20 ноя 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

12 ноя 2020 : 		 Трейлер нового ЕР MY DYING BRIDE

26 сен 2020 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР

8 апр 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я просил о замене из-за диагноза дочери»

19 мар 2020 : 		 Успехи в чартах MY DYING BRIDE

10 мар 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

28 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

21 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

10 фев 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Это очень яркий альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MY DYING BRIDE

10 янв 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

3 янв 2020 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет весной

6 авг 2019 : 		 MY DYING BRIDE завершили работу над новым альбомом

7 июн 2019 : 		 MY DYING BRIDE «поглощены процессом записи»

13 апр 2019 : 		 Раритеты от MY DYING BRIDE

5 дек 2018 : 		 MY DYING BRIDE расстались с барабанщиком и нашли замену

25 сен 2018 : 		 У пятилетней дочки вокалиста MY DYING BRIDE был обнаружен рак

27 окт 2017 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE опровергает слухи о распаде

10 мар 2017 : 		 Концертное видео MY DYING BRIDE

2 мар 2017 : 		 MY DYING BRIDE подписались на NUCLEAR BLAST

23 фев 2017 : 		 Вышло переиздание MY DYING BRIDE

16 окт 2016 : 		 MY DYING BRIDE отметят юбилей особым релизом

6 май 2016 : 		 EP MY DYING BRIDE выйдет на виниле

14 сен 2015 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

18 июл 2015 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

25 июн 2015 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в сентябре
Показать далее
| - |

|||| 20 ноя 2020

Новое видео MY DYING BRIDE



*
zoom
*
* *
Британские легенды дум-металла MY DYING BRIDE 20 ноября на Nuclear Blast выпустят мини-альбом "Macabre Cabaret", состоящий из трёх новых песен.

Продюсированием и мастерингом новой пластинки занимался Mark Mynett, а обложка создана Bunker Artworks. ЕР будет доступен на CD, в цифровой версии, на чёрном разворотном виниле, чёрном виниле с синими брызгами (только в США, тираж 300 экземпляров), на синем блестящем виниле (заказ только по почте, тираж 300 экземпляров), на белом виниле с серыми брызгами (заказ только по почте, тираж 300 экземпляров), на виниле цвета календулы (только на EMP, 300 экземпляров), и на белом виниле (только в США, эксклюзивно для журнала Revolver, 300 экземпляров).

Трек-лист:

"Macabre Cabaret"
"A Secret Kiss"
"A Purse Of Gold And Stars"
"Orchestral Shores" (Buiksloterkerk Cathedral Mix)

Видео на "Macabre Cabaret" доступно ниже.



Like!+8Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Геннадиус777


20 ноя 2020, 23:39		EP - великолепный! Клип - мини-фильм - огонь!!!🇬🇧🤘

Orthodox


21 ноя 2020, 13:41		Кажись, после последнего отвратительнейшего и самого слабого у них альбома, что-то интересное будет, наконец.

_Mindtraveller


21 ноя 2020, 22:34		По мне так - скучновато...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2296

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом