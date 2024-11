сегодня



Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве



В субботу 30 ноября в 15:00 в Maximum Vinyl состоится автограф-сессия участника легендарной группы MY DYING BRIDE — гитариста Кэлвина Робертшоу.



Это — эксклюзивная возможность для поклонников жанра встретиться лично с одним из основателей легендарных MY DYING BRIDE и музыкантом, стоявшим у истоков британской дум-металл-сцены.



Автограф-сессия гитариста Кэлвина Робертшоу состоится 30 ноября в 15:00 в магазине пластинок Maximum Vinyl (м. Бауманская, Красносельская, ул. Ольховская, д. 14, стр. 5). http://www.mydyingbride.org





