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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 33
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 11
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My Dying Bride

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26 ноя 2024 : 		 Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве

2 сен 2024 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE об отменах выступлений

30 май 2024 : 		 Гитарист MY DYING BRIDE: «У нас проблемы»

22 апр 2024 : 		 Почему MY DYING BRIDE отменили концерты

19 апр 2024 : 		 Видео с текстом от MY DYING BRIDE

19 апр 2024 : 		 Почему MY DYING BRIDE отменили все концерты

15 мар 2024 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

9 фев 2024 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

22 дек 2021 : 		 Переиздание MY DYING BRIDE выйдет в 2022

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

12 ноя 2020 : 		 Трейлер нового ЕР MY DYING BRIDE

26 сен 2020 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР

8 апр 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Я просил о замене из-за диагноза дочери»

19 мар 2020 : 		 Успехи в чартах MY DYING BRIDE

10 мар 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

28 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

21 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE

10 фев 2020 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE: «Это очень яркий альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MY DYING BRIDE

10 янв 2020 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

3 янв 2020 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет весной

6 авг 2019 : 		 MY DYING BRIDE завершили работу над новым альбомом

7 июн 2019 : 		 MY DYING BRIDE «поглощены процессом записи»

13 апр 2019 : 		 Раритеты от MY DYING BRIDE

5 дек 2018 : 		 MY DYING BRIDE расстались с барабанщиком и нашли замену

25 сен 2018 : 		 У пятилетней дочки вокалиста MY DYING BRIDE был обнаружен рак
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|||| сегодня

Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве



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В субботу 30 ноября в 15:00 в Maximum Vinyl состоится автограф-сессия участника легендарной группы MY DYING BRIDE — гитариста Кэлвина Робертшоу.

Это — эксклюзивная возможность для поклонников жанра встретиться лично с одним из основателей легендарных MY DYING BRIDE и музыкантом, стоявшим у истоков британской дум-металл-сцены.

Автограф-сессия гитариста Кэлвина Робертшоу состоится 30 ноября в 15:00 в магазине пластинок Maximum Vinyl (м. Бауманская, Красносельская, ул. Ольховская, д. 14, стр. 5).



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

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26 ноя 2024
gravitgroove
И после попадет на сайт Миротворець?
26 ноя 2024
v
veps1
gravitgroove, и что? Это попадание на что-то влияет?)))
Любительский сайт, к которому столько внимания...
  Dislike!2
26 ноя 2024
gravitgroove
veps1, а вот черт его знает. Это ж вопрос, а не констатация. Лин Тернер был в Москве чуть ли не первым после отмены концертов в РФ со стороны импортных артистов. Как его некоторые земляки и коллеги этот визит оценили остается только гадать. Но все же это интересно.
26 ноя 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove, у этих баранов в последнее время ума хватает только на что-нибудь в духе "Чей Крым ?"
На что Робертшоу ответит - Мой, и вопрос будет исчерпан.
  Dislike!1
26 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Хм, я думаю, что вряд ли он только ради этого прилетит в Москву, интересна основная цель посещения. Хотя мб просто туристом прилетел, по приколу, встречал таких в Москве.
26 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
>стоявшим у истоков британской дум-металл-сцены
Сильное заявление. Проверять я его конечно не буду.
26 ноя 2024
Орион
Вашингтон Ирвинг, истекал дум из других людей
А он просто рядом стоял.
26 ноя 2024
F
Fo0x
А ведь Трамп даже ещё в должность не вступил...
26 ноя 2024
olly71
Промо акция далеко не самого главного чела в не самой главной группе жанра в стране в которой эта группа уже никогда не отыграет больше ни одного концерта . Непонятно зачем это ?
26 ноя 2024
F
Fo0x
olly71, а какая ж тогда главная группа жанра из ныне существующих ?
26 ноя 2024
olly71
Fo0x, я где я написал про ныне существующие ? и это судя по последним новостям MY DYING BRIDE тоже сейчас не очень то мягко говоря существуют )))
26 ноя 2024
M
Mich
olly71, не соглашусь, он был в числе основателей, принимал активное участие в ранних альбомах. А для чего это нужно - именно для этого, диск подписать, сфоткаться, радость поклонникам. Будь я в Москве, сходил бы. Но да, действительно, интересна основная цель визита
26 ноя 2024
olly71
Mich, его не было в группе 15 !!! лет и от его отсутствия группа не распалась а продолжала давать концерты и записывать альбомы . А вот как у вокалиста возникли какие то траблы так группа сразу и завяла . Вот поэтому и не самый главный. А лететь через всю Европу где группа не будет давать концерты ( главный заработок для музыканта ) ну так себе затея . Кто платит за перелёт и проживание ? Есть одно предположение что у него здесь какая то халтурка с какими то местными и богатыми музыкантами образовалась . Тогда это всё обьясняет.

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