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JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
55
Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста...
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JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ
55
Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста...
36
Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох...
33
CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз...
18
Трейлер нового релиза STATUS QUO
11
все новости группы
My Dying Bride
Великобритания
Doom Metal
Neoclassic
http://www.mydyingbride.org
Myspace:
http://www.myspace.com/mdbride
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/My-Dying-Bride-Official-uk/282179138510618
26 ноя 2024
:
Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве
2 сен 2024
:
Вокалист MY DYING BRIDE об отменах выступлений
30 май 2024
:
Гитарист MY DYING BRIDE: «У нас проблемы»
22 апр 2024
:
Почему MY DYING BRIDE отменили концерты
19 апр 2024
:
Видео с текстом от MY DYING BRIDE
19 апр 2024
:
Почему MY DYING BRIDE отменили все концерты
15 мар 2024
:
Новое видео MY DYING BRIDE
9 фев 2024
:
Новое видео MY DYING BRIDE
22 дек 2021
:
Переиздание MY DYING BRIDE выйдет в 2022
20 ноя 2020
:
Новое видео MY DYING BRIDE
12 ноя 2020
:
Трейлер нового ЕР MY DYING BRIDE
26 сен 2020
:
MY DYING BRIDE выпустят ЕР
8 апр 2020
:
Вокалист MY DYING BRIDE: «Я просил о замене из-за диагноза дочери»
19 мар 2020
:
Успехи в чартах MY DYING BRIDE
10 мар 2020
:
Новое видео MY DYING BRIDE
28 фев 2020
:
Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE
21 фев 2020
:
Трейлер нового альбома MY DYING BRIDE
10 фев 2020
:
Вокалист MY DYING BRIDE: «Это очень яркий альбом»
7 фев 2020
:
Видео с текстом от MY DYING BRIDE
10 янв 2020
:
Новое видео MY DYING BRIDE
3 янв 2020
:
Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет весной
6 авг 2019
:
MY DYING BRIDE завершили работу над новым альбомом
7 июн 2019
:
MY DYING BRIDE «поглощены процессом записи»
13 апр 2019
:
Раритеты от MY DYING BRIDE
5 дек 2018
:
MY DYING BRIDE расстались с барабанщиком и нашли замену
25 сен 2018
:
У пятилетней дочки вокалиста MY DYING BRIDE был обнаружен рак
27 окт 2017
:
Вокалист MY DYING BRIDE опровергает слухи о распаде
10 мар 2017
:
Концертное видео MY DYING BRIDE
2 мар 2017
:
MY DYING BRIDE подписались на NUCLEAR BLAST
23 фев 2017
:
Вышло переиздание MY DYING BRIDE
16 окт 2016
:
MY DYING BRIDE отметят юбилей особым релизом
6 май 2016
:
EP MY DYING BRIDE выйдет на виниле
14 сен 2015
:
Новое видео MY DYING BRIDE
18 июл 2015
:
Новая песня MY DYING BRIDE
25 июн 2015
:
Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в сентябре
11 июн 2014
:
MY DYING BRIDE сменили гитариста
11 ноя 2013
:
Первый альбом MY DYING BRIDE будет переиздан на виниле
2 ноя 2013
:
Видео с выступления MY DYING BRIDE
10 май 2013
:
Новая песня MY DYING BRIDE
3 май 2013
:
Семплы новых песен MY DYING BRIDE
28 мар 2013
:
Новый ЕР MY DYING BRIDE выйдет в мае
31 янв 2013
:
MY DYING BRIDE заканчивают работу над ЕР
2 янв 2013
:
Новое видео MY DYING BRIDE
21 ноя 2012
:
MY DYING BRIDE выпустят ЕР в апреле
18 окт 2012
:
Трейлер к документальному фильму о новом альбоме MY DYING BRIDE
17 окт 2012
:
Четыре новые песни MY DYING BRIDE
4 окт 2012
:
Новая песня MY DYING BRIDE
11 сен 2012
:
MY DYING BRIDE открыли минисайт
25 авг 2012
:
Новая песня MY DYING BRIDE
27 июл 2012
:
Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в октябре
3 апр 2012
:
MY DYING BRIDE начали работу над новым альбомом
23 ноя 2011
:
Автограф-сессия MY DYING BRIDE
8 ноя 2011
:
MY DYING BRIDE о предстоящих концертах в России
14 окт 2011
:
MY DYING BRIDE открыли специальный сайт
7 сен 2011
:
MY DYING BRIDE выпустят новый миньон в ноябре
31 июл 2011
:
MY DYING BRIDE выпустят ЕР
7 май 2011
:
MY DYING BRIDE запустили мини-сайт
23 апр 2011
:
Детали делюкс-издания MY DYING BRIDE"Evinta"
8 апр 2011
:
Трек-лист новой компиляции MY DYING BRIDE
4 апр 2011
:
В мае выйдет юбилейная коллекция MY DYING BRIDE “Evinta”
14 окт 2010
:
Раритеты от MY DYING BRIDE
27 авг 2010
:
MY DYING BRIDE выпустят коллекцию, приуроченную к 20-му юбилею группы
3 июн 2010
:
Ударник AKERCOCKE примет участие в летних концертах MY DYING BRIDE
23 ноя 2009
:
Доступны видео MY DYING BRIDE
13 ноя 2009
:
Концертное видео MY DYING BRIDE
10 окт 2009
:
Новое видео MY DYING BRIDE
4 окт 2009
:
Обложка нового ЕР MY DYING BRIDE
29 авг 2009
:
Детали нового ЕР MY DYING BRIDE
10 авг 2009
:
MY DYING BRIDE записывают новый ЕР
10 июн 2009
:
MY DYING BRIDE расстались с клавишницей
26 май 2009
:
Альбом MY DYING BRIDE на виниле
30 мар 2009
:
MY DYING BRIDE подтвердили даты европейских концертов
13 фев 2009
:
MY DYING BRIDE: семплы с нового альбома
26 янв 2009
:
Обложка нового альбома MY DYING BRIDE
17 ноя 2008
:
Название и треклист нового альбома MY DYING BRIDE
27 окт 2008
:
Фронтмен MY DYING BRIDE рассказывает о новом альбоме
30 июн 2008
:
MY DYING BRIDE анонсировали новую клавишницу
17 май 2008
:
MY DYING BRIDE подписали новый контракт с Peaceville Records
28 апр 2008
:
Видеоинтервью с гитаристом MY DYING BRIDE в сети
11 апр 2008
:
MY DYING BRIDE: 'An Ode To Woe' выйдет в апреле
26 мар 2008
:
MY DYING BRIDE начинают работу над новым альбомом
10 мар 2007
:
MY DYING BRIDE: фото группы в новом составе
7 мар 2007
:
MY DYING BRIDE представили замены барабанщика и басиста
11 янв 2007
:
Редкое видео MY DYING BRIDE в сети
3 окт 2006
:
Из MY DYING BRIDE ушел ударник
26 сен 2006
:
Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в США в конце октября
25 сен 2006
:
Видео MY DYING BRIDE "Deeper Down" в сети
10 сен 2006
:
MY DYING BRIDE: Новый альбом в октябре
21 авг 2006
:
Подробности о новом альбоме MY DYING BRIDE
16 авг 2006
:
Басист MY DYING BRIDE о новом альбоме группы
12 май 2006
:
MY DYING BRIDE работают над записью нового альбома
20 фев 2006
:
MY DYING BRIDE отправятся в студию весной
31 июл 2005
:
MY DYING BRIDE выпустят DVD в августе
15 апр 2005
:
MY DYING BRIDE: скриншоты нового клипа
сегодня
Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве
В субботу 30 ноября в 15:00 в Maximum Vinyl состоится автограф-сессия участника легендарной группы MY DYING BRIDE — гитариста Кэлвина Робертшоу.
Это — эксклюзивная возможность для поклонников жанра встретиться лично с одним из основателей легендарных MY DYING BRIDE и музыкантом, стоявшим у истоков британской дум-металл-сцены.
Автограф-сессия гитариста Кэлвина Робертшоу состоится 30 ноября в 15:00 в магазине пластинок Maximum Vinyl (м. Бауманская, Красносельская, ул. Ольховская, д. 14, стр. 5).
http://www.mydyingbride.org
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26 ноя 2024
gravitgroove
И после попадет на сайт Миротворець?
26 ноя 2024
v
veps1
gravitgroove
,
и что? Это попадание на что-то влияет?)))
Любительский сайт, к которому столько внимания...
2
26 ноя 2024
gravitgroove
veps1
,
а вот черт его знает. Это ж вопрос, а не констатация. Лин Тернер был в Москве чуть ли не первым после отмены концертов в РФ со стороны импортных артистов. Как его некоторые земляки и коллеги этот визит оценили остается только гадать. Но все же это интересно.
26 ноя 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove
,
у этих баранов в последнее время ума хватает только на что-нибудь в духе "Чей Крым ?"
На что Робертшоу ответит - Мой, и вопрос будет исчерпан.
1
26 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Хм, я думаю, что вряд ли он только ради этого прилетит в Москву, интересна основная цель посещения. Хотя мб просто туристом прилетел, по приколу, встречал таких в Москве.
26 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
>стоявшим у истоков британской дум-металл-сцены
Сильное заявление. Проверять я его конечно не буду.
26 ноя 2024
Орион
Вашингтон Ирвинг
,
истекал дум из других людей
А он просто рядом стоял.
26 ноя 2024
F
Fo0x
А ведь Трамп даже ещё в должность не вступил...
26 ноя 2024
olly71
Промо акция далеко не самого главного чела в не самой главной группе жанра в стране в которой эта группа уже никогда не отыграет больше ни одного концерта . Непонятно зачем это ?
26 ноя 2024
F
Fo0x
olly71
,
а какая ж тогда главная группа жанра из ныне существующих ?
26 ноя 2024
olly71
Fo0x
,
я где я написал про ныне существующие ? и это судя по последним новостям MY DYING BRIDE тоже сейчас не очень то мягко говоря существуют )))
26 ноя 2024
M
Mich
olly71
,
не соглашусь, он был в числе основателей, принимал активное участие в ранних альбомах. А для чего это нужно - именно для этого, диск подписать, сфоткаться, радость поклонникам. Будь я в Москве, сходил бы. Но да, действительно, интересна основная цель визита
26 ноя 2024
olly71
Mich
,
его не было в группе 15 !!! лет и от его отсутствия группа не распалась а продолжала давать концерты и записывать альбомы . А вот как у вокалиста возникли какие то траблы так группа сразу и завяла . Вот поэтому и не самый главный. А лететь через всю Европу где группа не будет давать концерты ( главный заработок для музыканта ) ну так себе затея . Кто платит за перелёт и проживание ? Есть одно предположение что у него здесь какая то халтурка с какими то местными и богатыми музыкантами образовалась . Тогда это всё обьясняет.
просмотров: 602
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Любительский сайт, к которому столько внимания...
На что Робертшоу ответит - Мой, и вопрос будет исчерпан.
Сильное заявление. Проверять я его конечно не буду.
А он просто рядом стоял.