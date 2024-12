сегодня



Вокалист SWALLOW THE SUN споет с MY DYING BRIDE



MY DYING BRIDE опубликовали следующее сообщение:



«MY DYING BRIDE с радостью объявляют о своем возвращении на сцену в 2025 году!



После небольшого “перерыва" живые концерты возобновятся, а на вокале будет присутствовать особенный гость: Mikko Kotamäki из SWALLOW THE SUN.



Мы от всей души приветствуем Mikko, который с радостью присоединился к концертному составу MDB, позволив нам вновь представить на сцене как новые, так и классические песни».



Монументальный альбом этого года „A Mortal Binding“ уже успел завоевать успех в Doom Metal, и группа наконец-то готова выступить с ним вживую, конечно же, вместе с классическими композициями.



С радостью сообщаем, что уже объявили об одном концерте, а впереди еще несколько.



Следите за дальнейшими анонсами — и давайте также поприветствуем Mikko!»





View this post on Instagram

















+0 -1



просмотров: 246