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Гитарист MY DYING BRIDE: «У нас проблемы»



В рамках недавней беседы у Andrew Craighan'a спросили, стоит ли поклонникам рассчитывать на встречу с группой в туре:



«Сорян. У меня действительно нет ответа на этот вопрос. Чтобы вы поняли, что MY DYING BRIDE — это не группа полного цикла. У нас у всех есть вполне нормальная работа, и, к сожалению, это отнимает у нас время, как вы можете себе представить. И, конечно, это означает, что нам приходится просить разрешения уйти с работы и все такое прочее. Так что это одна из трудностей. А еще расстояние, потому что нам нужно больше одного концерта, чтобы промоутеры могли его оплатить, и все такое прочее. Так что грустный и реальный ответ — у меня нет ответа. Но есть и положительная сторона: если в конце этого туннеля и есть свет, то это то, что мы думаем на этот счет. Мы пытаемся, и наш агент прислушивается к различным промоутерам и пытается что-то сделать. Но, как и все остальные, мы находимся во власти того, как все это работает, и того, как наша профессиональная деятельность сдерживает нас — не обязательно ограничивает, но ведь все нужно согласовывать.



Я имею в виду, что нам нужно разобраться с некоторыми проблемами. У некоторых людей есть личные проблемы, которые мы должны преодолеть. Это не непреодолимо... Я знаю, что люди обеспокоены, потому что очевидно, что люди переживают за группу настолько, что мы не предполагали. Но я полагаю, что с нами все будет в порядке. Сейчас все немного запутано. Нам нужно кое-что организовать и отладить, скажем так, но это не непреодолимо».







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