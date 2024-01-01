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RIVAL SONS думают о новом материале



Вокалиста RIVAL SONS Jay Buchanan'a недавно спросили, есть ли планы по созданию нового материала:



«Scott и я, мы как раз сейчас это обсуждаем, приступая к сочинению следующей пластинки RIVAL SONS. Так что мы этим занимаемся. По-моему, Scott занимается продюсированием рок-группы, а я в свободное время тоже работаю над продюсированием пары артистов. Я заканчиваю работу над сольной пластинкой одновременно с началом работы над очередным альбомом RIVAL SONS».



Что касается того, можно ли с уверенностью сказать, что следующая пластинка RIVAL SONS снова будет спродюсирована Dave Cobb, Jay сказал:



«Более чем вероятно. Мы уже очень, очень давно вместе, но мы должны поговорить с Dave. Я думаю, что, несмотря на то, что мы так много работали вместе, все должны собраться вместе и ощутить себя поистине великолепно. Все должно сложиться правильно. Мы всегда говорим об этом и выясняем, что у каждого на уме.



Мне нравится работать с Dave'ом. Боже, мы записали с ним девять альбомов. Это очень много времени, проведенного вместе... Он просто чертовски хорош в своем деле. Мы любим друг друга, и я люблю Dave'a. Он хороший друг и чрезвычайно талантливый человек».







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