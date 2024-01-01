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Rival Sons

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|||| 14 ноя 2024

RIVAL SONS готовят два релиза



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В мае 2021 RIVAL SONS провели два стрима для пользователей Veeps с концертами на калифорнийском острове Санта-Каталина в ходе которых полностью исполнили свой дебютный альбом и первый EP. Теперь музыканты решили впервые опубликовать эти записи в свободном доступе: A Pair Of Aces: Live From Santa Catalina Island (Part 1) будет представлена 22 ноября, а A Pair Of Aces: Live From Santa Catalina Island (Part 2) будет доступна с 13 декабря.

Jay Buchanan: «Наконец-то выпустить и аудио, и видео этих выступлений - это здорово. Когда мы записывали эти концерты, группа была по горло занята тем, что теперь стало коллекцией альбомов Darkfighter/Lightbringer, так что оторваться от всей этой тяжелой работы, чтобы сдуть немного пыли с нашей истории появления, было просто замечательно. Это сырой, нефильтрованный взгляд на группу, протестующую против бушевавшей в то время изоляции».

A Pair Of Aces: Live From Santa Catalina Island (Part 1 - ‘Before The Fire’):

"Tell Me Something"
"Lucky Girl"
"Memphis Sun"
"Angel"
"Pocketful Of Stones"
"The Man Who Wasn’t There"
"Pleasant Return"
"On My Way"
"I Want More"
"Flames Of Lanka"
"Nanda Nandana"

A Pair Of Aces: Live From Santa Catalina Island (Part 2 - 'Rival Sons’ EP):

"Get What’s Coming"
"Torture"
"Radio"
"Sleepwalker"
"Soul"
"Sacred Tongue"

RIVAL SONS To Release Pair Of Aces: Live From Santa Catalina Island; Available For First Time On Video And Audio Streaming Platforms




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