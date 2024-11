14 ноя 2024



RIVAL SONS готовят два релиза



В мае 2021 RIVAL SONS провели два стрима для пользователей Veeps с концертами на калифорнийском острове Санта-Каталина в ходе которых полностью исполнили свой дебютный альбом и первый EP. Теперь музыканты решили впервые опубликовать эти записи в свободном доступе: A Pair Of Aces: Live From Santa Catalina Island (Part 1) будет представлена 22 ноября, а A Pair Of Aces: Live From Santa Catalina Island (Part 2) будет доступна с 13 декабря.



Jay Buchanan: «Наконец-то выпустить и аудио, и видео этих выступлений - это здорово. Когда мы записывали эти концерты, группа была по горло занята тем, что теперь стало коллекцией альбомов Darkfighter/Lightbringer, так что оторваться от всей этой тяжелой работы, чтобы сдуть немного пыли с нашей истории появления, было просто замечательно. Это сырой, нефильтрованный взгляд на группу, протестующую против бушевавшей в то время изоляции».



A Pair Of Aces: Live From Santa Catalina Island (Part 1 - ‘Before The Fire’):



"Tell Me Something"

"Lucky Girl"

"Memphis Sun"

"Angel"

"Pocketful Of Stones"

"The Man Who Wasn’t There"

"Pleasant Return"

"On My Way"

"I Want More"

"Flames Of Lanka"

"Nanda Nandana"



A Pair Of Aces: Live From Santa Catalina Island (Part 2 - 'Rival Sons’ EP):



"Get What’s Coming"

"Torture"

"Radio"

"Sleepwalker"

"Soul"

"Sacred Tongue"







