Концертное видео RIVAL SONS



Pair Of Aces: Live From Santa Catalina Island (Part 2), новое концертное видео от RIVAL SONS, доступно для просмотра ниже:



"Get What’s Coming"

"Torture"

"Radio"

"Sleepwalker"

"Soul"

"Sacred Tongue"







