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*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 64
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Decapitated

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У DECAPITATED есть половина нового материала



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В рамках беседы с гитаристом DECAPITATED Waclaw "Vogg" Kieltyka был задан вопрос о том, как у группы дела с новым материалом:

«Да, я работаю над этим. Я работаю над новыми песнями. У меня уже есть, скажем так, 50%, наверное, нового альбома DECAPITATED. И да, после этого тура [«Nihility Across America» 2025] я собираюсь продолжить, потому что иногда я работаю над новыми идеями во время тура, но мне это не очень нравится, потому что это не то пространство, где можно сосредоточиться на идеях. Вокруг бардак — люди бегают, саундчек, а потом нужно идти искать еду. Это не та обстановка, чтобы сосредоточиться [на написании музыки]».

Рассказывая о том, как он обычно пишет музыку, Vogg сказал:

«Я работаю дома. У меня есть своя комната, так что я могу отделиться от семьи, от детей. Но все равно я их слышу. Так что, возможно, это не идеальное место, но я научился за эти годы. Я уже записал, кажется, четыре альбома дома, с маленькими детьми, с семейной жизнью, со всеми этими событиями, и мне нужно было как-то научиться отключать голову от [повседневной жизни]. Но после тура у меня есть план отправиться на нашу репетиционную площадку и поработать над материалом только там, чтобы отрешиться от всего, отделиться. И я верю, что это хорошо сработает».




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