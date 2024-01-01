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*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 19
*Новое видео DREAM THEATER 17
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Decapitated

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DECAPITATED поменяли вокалиста



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Группа DECAPITATED рассталась с вокалистом Rafał «Rasta» Piotrowski и на его место пришел Eemeli Bodde из финских металлистов MORS SUBITA.

Bodde дебютирует с DECAPITATED в пятницу, 1 ноября, на фестивале Damnation «A Night Of Salvation» на BEC Arena в Манчестере, Великобритания. Также к DECAPITATED на концерте для исполнения нескольких «классических» треков присоединится оригинальный вокалист группы Wojciech "Sauron" Wąsowicz, который ранее был участником DECAPITATED в период с 1996 по 2005 год.

DECAPITATED опубликовали следующее заявление в социальных сетях:

«Давненько мы не сообщали никаких новостей, но, как говорится, на все хорошее нужно время! Мы рады сообщить, что Sauron, наш оригинальный вокалист, снова присоединится к нам в Манчестере на фестивале Damnation Festival — A Night Of Salvation. Он исполнит некоторые из классических композиций группы - песни, которые уже стали культовыми и помогли определить целое поколение. Нам не терпится вернуть мощный голос Sauron на сцену и разделить этот особый момент с вами, нашими преданными поклонниками!

В то же время у нас есть и несколько весьма невеселых новостей: Rasta уходит с поста вокалиста группы. Мы хотим поблагодарить его за 14 лет преданности своему делу. Он был огромной частью пути DECAPITATED, и мы невероятно благодарны ему за все, что он сделал. Мы желаем ему всего самого лучшего в его будущих начинаниях.

Заглядывая в будущее, мы рады представить вам нашего нового вокалиста, Eemeli Bodde. Некоторые из вас могут знать его по работе с финской группой @morssubitaofficial или по участию в саундтреке к культовому фильму Heavy Trip. Eemeli обладает невероятным голосом и потрясающим сценическим присутствием, и мы не можем дождаться, когда вы ощутите ту энергию, которую он принесет в группу. Он дебютирует на A Night Of Salvation, и мы надеемся, что вы присоединитесь к нам на обещанном незабываемом шоу!».

Rasta: «Пришло время мне покинуть DECAPITATED. После стольких лет, проведенных с группой, мне было непросто принять это решение.

Это было невероятное путешествие с множеством прекрасных воспоминаний, и я хотел бы поблагодарить каждого человека, которого я встретил на этом пути — группу, наших коллабораторов и всех, кто работал с нами и поддерживал нас во время моего пребывания в группе.

Было здорово быть частью DECAP и видеть, как группа расцветает на протяжении многих лет. Я желаю им всего самого лучшего.

Лучшим фанатам в мире — спасибо за вашу неизменную поддержку. Ваша страсть и энергия всегда были для меня топливом, а выступать для вас по всей планете было величайшей привилегией. Всего вам наилучшего и оставайтесь на связи!»



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